Somos lo que hacemos

Hoy es nuestra oportunidad de construir una mejor comunidad para ello debemos de ser generosos en la medida que nos sea posible, hoy hay que dar hasta que duela, hoy es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos y reconocer que si no es a través de todos la batalla será mucho más letal, más lenta y más costosa para nuestra sociedad.

Hoy es tiempo de que el virus de la sinrazón, ese que no construye comunidad y que se desahoga a través de las redes sociales se quede en casa y saquemos lo mejor de nosotros, hoy es tiempo de dejar de ser la pinche queja y convertirnos en la poderosa solución que requiere de nuestro sacrificio, el mayor posible, ese que se da cuando se quiere de verdad, ese que nos convierte en la mejor versión de nosotros mismos.

Si usted puede quedarse en casa, hágalo, su vida y la de muchos que le rodean no vale la pena de no acatar las medidas necesarias para ayudarle a la autoridad, pero si en adición a quedarse en casa puede brindarle palabras de aliento y apoyo a nuestro personal médico, a los equipos de enfermería y a los paramédicos que están en el frente de batalla no deje de hacerlo: si en la medida de sus posibilidades está cooperar con alguno de los movimientos que se han formado para equipar mejor al personal médico con los accesorios necesarios para que ellos corran el menor riesgo, no deje de hacerlo; hoy hay que hacerlo como si la vida nos vaya en ello, porque literalmente es verdad; si nuestro personal médico enferma serán miles de bajacalifornianos que no contarán con el personal necesario para su cuidado; si en su posibilidad está el donar no deje de hacerlo; si lo suyo es pensar que todo está podrido, pues es muy fácil deje de ser cómplice por estupidez y dedíquese a participar en lo que usted considera que está mal.

Presido Cruz Roja en Mexicali, soy testigo de la pasión y entrega con la que diariamente un equipo de 190 personas dan lo mejor de sí para que miles podamos llegar sanos a casa diariamente; sucede seguido que hay gente que en vez de ofrecerse a trabajar por la comunidad han encontrado en las redes sociales no solo el espacio para cuestionar, lo cual por supuesto es bienvenido, sino para calumniar de una forma tan ligera y cobarde que reflejan puntualmente parte de nuestro problema como sociedad, somos buenos para quejarnos y malísimos para trabajar por nuestra comunidad. La empresa Constellation Brands donó recientemente millón y medio de pesos a Cruz Roja, hay gente con un criterio tan idiota que han afirmado que es un pago a un servidor por haber defendido a la empresa; no cabe duda: la estupidez es un virus muy difícil de erradicar.

Hoy tenemos la certeza de que los días más difíciles están por venir; hoy sabemos que las consecuencias serán muchas y que el dolor tocará la puerta de muchas casas en nuestro estado, hoy es el momento de dar lo mejor de nosotros mismos, hoy hay que dar hasta que duela, para que de esa forma el dolor producto de la pena nos duela menos a todos. Si usted quiere realizar un donativo márqueme al 686-569-32-03 o visite https://apoyoamxli.org/

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.