Muchas expulsiones, ex diputados y ex regidores que se declararon independientes, ex alcaldesa y síndicos desconocidos por sus partidos políticos, tanto PRI como PAN.

Pudiéramos decir que, a simple vista, es el resultado de los daños colaterales generados por la aprobación de la reforma constitucional para ampliar de 2 a 5 años el próximo período gubernamental.

Sin embargo, la ascendencia de Morena en el poder, en el marco nacional y su réplica local, empezó a gestar una serie de apetitos políticos personales desde mucho antes de ganar, en donde cada vez se veían más endebles las estructuras de los partidos opositores a la corriente representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

En esta ocasión analizaremos el caso del PRI.

Luego de la reforma a la Constitución de Baja California, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dio entrada a la expulsión de los diputados locales y los integrantes de los Ayuntamientos de Baja California -de militancia priista- que votaron en favor de la modificación constitucional.

Eso, en el marco reciente.

Sin embargo, el escenario de salidas de tricolores, tiene su origen desde varios meses antes.

El ex embajador y muchos ex que le dio el PRI a su carrera política, Fernando Castro Trenti anunció su salida del Revolucionario Institucional y se llevó a algunos otros tricolores que habían mantenido una buena relación política con él.

Evidentemente con la promesa de poder, decisiones y cargos en el gobierno de la 4T en BC.

Pero, Castro Trenti tuvo algunos tropiezos en su proceder para ganarse las simpatías de las altas esferas de Morena en la entidad de las cuales, según versiones obtenidas por esta columnista entre personajes políticos locales, una de las más fuertes era la de mantener el registro del Verde Ecologista, y al no lograrlo, su suerte estaba echada.

Además, el próximo secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano empezó a desplazarlo en decisiones de trascendencia, por lo que el ahora ex tricolor se refugió en un cargo en el Congreso de la Unión, al lado del morenista, Mario Delgado. Fue enviado al centro del país, que aunque para unos pareciera un buen regalo o beca, él hubiera preferido quedarse en su tierra para trabajar su candidatura.

Dejó varios viudos y viudas en la entidad, entre ellas Nancy Sánchez, quien por más que sube fotos con el gobernador electo, Jaime Bonilla a su Facebook, no encuentra eco positivo entre los “morenos” que no terminan por aceptarla, por ser muy de hueso colorado y por sus filias con Castro Trenti.

Si Nancy no obtiene un cargo de primer nivel en el próximo gabinete que encabezará Bonilla Valdez, será visto como un fracaso, ya que dejó a un partido que aunque disminuido, le ofrecía opciones de desarrollo, como lo había hecho durante los pasados 20 años, nada más, nada menos.

Muchos le comentaban acerca de la posibilidad de que aun cuando se mantuviera adentro del PRI, podría ser llamada a colaborar en el gabinete estatal de la próxima administración. Una señal de apertura en la administración estatal que está a unos meses de iniciar.

Pero no escuchó estas voces, renunció al tricolor, sin llevarse a grandes nombres detrás de ella y ahora está sin siquiera el anuncio de un cargo de rango.

Además, con la molestia de su amigo César Camacho que tanta apertura le dio durante su estancia en el Congreso de la Unión.

Ahora, las cosas no pintan color guinda para estos viudos de Castro Trenti, cuando menos en un inicio.

La verdad sea dicha







* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.