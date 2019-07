Daños a terceros

En una ocasión mi madre (La Cuquita para los amigos) me dijo: si lo puedes demostrar dilo; si no, calla.

Benjamín Gómez, presidente de uno de los tres poderes, el Legislativo, dijo que le habían ofrecido un millón de dólares para que llamara a sesión extraordinaria y así poder cambiar de 2 a 5 años el próximo período gubernamental.

Pero así se quedó, no lo comprobó, no interpuso demanda penal por este gravísimo delito de soborno, de corrupción. Pero lo que es peor, semanas después llama a sesión y aprueba junto con otros 20 diputados, dicha reforma constitucional.

Él no comprobó que se los hayan ofrecido, ahora no podemos demostrar que él y los otros 20 legisladores hayan recibido 1 millón de dólares, o 3 millones de pesos, o lo que sea, a cambio de aprobar esta reforma que nos mantiene en la peor de las crisis jurídicas por las que haya atravesado México.

Es un tema que refleja la bajeza de mucha de la clase política bajacaliforniana, mezquina, frágil, vulnerable, pero sobre todo impune. Que no le importa el daño a terceros que está generando.

Hay acusaciones fuertes y tajantes del presidente de uno de los tres poderes que le dan institucionalidad al Estado y no fue a interponer una denuncia. Wow.

Pero en este escenario de la desconfianza tampoco tuvo credibilidad la jugada elaborada por el Gobierno del Estado en el sentido de que no publicaría en el Periódico Oficial la modificación a la Constitución, algunos lo vieron como una jugada para darle tiempo al mandatario electo, Jaime Bonilla Valdez, de hacer algunas maniobras y enfriar el tema.

Y por otra parte, las declaraciones del gobernador electo en el sentido de que era un tema ajeno a sus intereses, que era una cuestión de los diputados locales, o que eran ataques del centro del país que contravenían nuestra soberanía, tampoco cayeron en un terreno fértil de la credibilidad.

No, porque sencillamente los beneficiados de esta medida son directamente Jaime Bonilla e indirectamente Kiko Vega, esto no es presunción, sino un hecho concreto. Ahí está el auditor electo esa misma noche obscura, quien revisará las cuentas de ambos.

Baja California, particularmente, su gobierno encabezado por Kiko Vega, el gobernador electo Jaime Bonilla y el Congreso del Estado permanecen con una exposición negativa en la agenda nacional.

El tema tendrá sus altas y bajas en los siguientes meses hasta su resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la psique colectiva la pregunta sigue siendo: ¿valía la pena generar este ruido, de volumen alto, por tres años más de gobierno?

La respuesta a raja tabla, a bote pronto, la rápida, obvia que habla de lo político, de las componendas y favores, podría decir que sí.

La jurídica, diría que no.

La social, que no.

Pero la ciudadana, el 30 por ciento que fue a votar, ¿qué dirá, votaron o no por dos años, o sufragaron por MORENA, por la popularidad de AMLO o por Bonilla?

Nosotros ya hemos regado mucha tinta en algo que pareciera fácil de resolver, pero serán los ministros los que tengan la última palabra.



La verdad sea dicha







* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.