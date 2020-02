Somos lo que hacemos

El programa inició en la administración de Eugenio Elorduy y desde su concepción se fundamentó en dos principios básicos: la Dirección de Seguridad Pública es la responsable de asignar policías para convertirlos en Oficiales DARE y el programa es respaldado por un patronato para la obtención de recursos para de esta forma garantizar que éste no fuese un programa más de gobierno.

El patronato no sólo estaba integrado por ciudadanos, sino que lo hicieron en parejas, era importante que, al atender una cita con algún posible donador, llegaran juntos, con la fuerza de cada pareja, ya que DARE tiene como objetivo central la educación en la prevención de las drogas; paradójicamente el programa se hace cargo de lo que los padres de familia deben hacerse pero que casi no sucede, educar y darles herramientas a nuestros hijos para mantenerse alejado de las adicciones.

Con el paso de los años el programa se convirtió en un referente nacional y Mexicali en el semillero DARE del país, a la fecha son 112 municipios los que lo implementaron; la labor durante este tiempo ha sido titánica, no es común ver éste tipo de esfuerzos ya que en nuestro país pareciera que no hemos entendido que a mayor sociedad mejores gobiernos, la lógica es muy sencilla, el gobierno no puede con todo, máxime si se trata de uno tan sensible como lo es el municipal en el que los temas relacionados con la educación salen de toda posibilidad real de inyectarle recursos.

Tristemente parece ser que la soberbia y el cortoplacismo han provocado que la actual administración municipal le dé la espalda a tan importante programa, ojo, no se trata de un programa relacionado a ideología o partido político alguno, lo que al parecer está prevaleciendo es la sin razón del manejo de los espacios dentro de la administración municipal; me explico.

La regidora María de la Luz Pérez Rosas, preside la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, gente cercana al síndico Ceseña Mendoza, se ha empeñado en llevar a Martha Alicia Rentería Aguilar a la dirección del patronato; es una pena que 23 años de trabajo de un grupo de ciudadanos terminen por la sinrazón de un personaje que quiere imponer, como lo es el caso de la regidora, a alguien dentro de un patronato de esta naturaleza; es preocupante que la presidenta municipal termine justificando que esto sucede con el argumento de que en Mexicali hay mucha gente que quiere participar y que por ello era conveniente la salida de todo el patronato; toda proporción guardada lo que hay es un claro desaire a gente que durante muchos años a construido un DARE para nuestros niños y jóvenes.

Al interior de la Dirección de Seguridad Pública se habla de la repartición de puestos que desde en campaña fueron ofrecidos, es este un argumento que incluso fue utilizado en algunas reuniones al interior del ayuntamiento cuando se trató el tema del patronato, es una lástima, funcionarios que por una triste regiduría imponen condiciones, pero más grave que los que pudiendo ponerle freno han decidido no hacerlo; en la política se vale pactar, es un tema consensos, de negociación con grupos, sí, pero no a costa de pagar el precio de quitarle la independencia al patronato más ciudadano del Ayuntamiento, total, que se jodan nuestros niños mientras se reparten espacios en la nómina pública.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.