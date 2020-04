Cuidemos a quienes nos cuidan

Para no quedarnos atónitos como lo mencionaba en la pasada entrega, quiero aprovechar este espacio para invitar a la solidaridad, la que requerimos dentro de Mexicali.

Siguiendo la filosofía “del corazón de mexicalenses para otros mexicalenses” es que su servidor como muchos más tenemos el deseo y la voluntad de apoyar para combatir la pandemia, transformando el esfuerzo en conjunto en equipo de protección personal o individual (EPP o EPI)) para nuestro equipo médico, para las enfermeras y los doctores que están siendo los más cercanos guerreros para atender y combatir el peligroso virus que nos aqueja.

Ellos, heroicamente están dando cuerpo, mente, alma y tiempo por nosotros; por lo mismo debemos evitar que haya más contagiados que provoquen un mayor colapso en los centros hospitalarios, en el sistema de salud; pero igual de importante es evitar que se contagien los médicos, las enfermeras, los camilleros y demás personal laborando en centros de salud.

Esto lo comento porque aunque pueden no estar actualizadas las cifras, que entiendo había ya más de doscientos cincuenta doctores@s y enfermer@s que se encuentran fuera de servicio por condiciones médicas, que poco menos de trescientos médic@s de grupos vulnerables también están sin funciones. Esto es lo que limita la capacidad médica en nuestra querida Mexicali, pero aunque hubiera personal y se quiera adaptar clínicas Covid, todo el personal médico requiere ser protegido con equipo adecuado y de alta especificación.

Que es un EPP o EPI: técnicamente, son los equipos de protección esenciales para el control del riesgo y deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Así, estamos hablando de requerir en esta campaña de equipamiento cubrebocas N95, batas Tyvek, guantes de nitrilo, gorros, guantes estériles, goggles, botas cubre zapatos, caretas, cubrebocas triple hoja y batas simples.

Si a nosotros se nos pide tener cuidado y estar protegidos, con mucho mayor razón esos héroes de la salud deben contar con equipo de protección personal. La campaña a que invito unirse entonces es a donar para tener el equipo. Para ello no se requiere salir de casa y llevar los insumos, como tampoco descuidar la sana distancia ni el aislamiento para ir a una sucursal bancaria y depositar un donativo.

Podemos ayudar con sólo tener una tarjeta y un teléfono celular. Podemos entrar a un sitio web para recibir pagos con tarjeta, transferencia bancaria e incluso en OXXO. Aparte de ser un aporte seguro, se emiten recibos deducibles de impuesto por ser emitidos por una asociación Civil, que se llama Apoyemos a Mexicali.

Algunos se preguntarán ¿qué me garantiza que el donativo será finalmente entregado como equipo de protección? Las entregas se harán notariadas y en coordinación con la jurisdicción sanitaria (Cruz Roja, IMSS, Hospital General, ISSSTE) y además para transparentar los recursos, la Asociación Civil estará siendo auditada por reconocido despacho.

Los invito a enfrentar este doble reto: el minimizar los contagios y enfermos, pero a la vez maximizar el apoyo para equipar a los que velan por nuestra salud: la meta es recaudar en 90 días 28.8 millones de pesos y, a la fecha, estamos en unos 7 millones de pesos.

Seamos proactivos, no pasivos. Ayudemos a quienes nos cuidan; no caigamos en la indiferencia y en errores como la no definición de estímulos para evitar la pérdida de empresas y empleos.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.