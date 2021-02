Cuidado con las vacunas

Se vienen las campañas políticas y no, no es ninguna conspiración antisistema, sino un análisis frío conociendo cómo existen algunos vivales en la política que se valdrán de todo para poder sentir que la victoria les acaricia. Pero desde ya, es necesario decirles a todos los mexicanos, no se dejen engañar, ni comprometen su voto por la promesa de una vacuna en contra del Coronavirus.