Cuarto de reflexión

Un cuarto de tortura en albergues del DIF de Baja California, tras diez meses de administración apenas se van dando cuenta. ¿Qué tan grave fue la tortura a la que fueron sometidos los menores encargados para su custodia en los albergues infantiles del DIF estatal?

Al conocer la noticia pronto me imaginé las prácticas de tortura que durante años practicaron la Policía Judicial Federal, la Judicial Estatal, el Servicio Secreto y todas las policías de México.

Horrorizado pensaba en los rostros llorosos de menores que eran encerrados en ese cuarto de tortura, encadenados y sin agua ni comida. Escuchando gritos de “¿Por qué hiciste esto o aquello?” y luego las amenazas de los sicólogos encargados de las terapias dentro del famoso cuarto, “y no has visto nada, confiesa porque si no lo haces te irá peor”.

Mi imaginación recrea hechos que a lo mejor no ocurrieron, mucho menos haber sido sometidos niños y niñas al famoso tehuacanazo con chile piquín por las narices o a los toques eléctricos en sus órganos sexuales, entre otras torturas que eran aplicadas para sacar las confesiones de los detenidos.

Esta semana, Vicenta Espinoza, secretaria de la Honestidad y Función Pública del Estado, declaró que habían encontrado un “cuarto de tortura” en el Albergue Temporal para menores del DIF Estatal en Mexicali y en Tijuana. Se llamaba cuarto para la “Reflexión”, donde eran llevados los menores cuando se portaban mal.

Los “cuartos de reflexión” en el albergue temporal del DIF Estatal contaban con una puerta, una pequeña ventana, una colchoneta sobre el suelo, sin luz, ni sanitario. Casi un armario. Vicenta Espinoza, una de las funcionarias más recias del gobierno de Bonilla afirmó: “Justamente para nosotros es una técnica de tortura y nosotros lo estamos planteando, ya estamos analizando para revisar cómo se va a presentar esta denuncia con los administradores anteriores porque era un cuarto de tortura”.

¿Habrá ordenado estas prácticas la ex procuradora para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Consuelo Luna Pineda? O ¿quién inventó los “cuartos de reflexión”? ¿Serán técnicas que enseñan en las universidades para el control de niños y adolescentes?

Y ¿cómo van las investigaciones sobre las fugas de menores del albergue de Mexicali? Vicenta Espinoza dice que se dará con los responsables. Aquí en Baja California hay una responsable del sistema DIF estatal, se llama Blanca Estela Fabela, ella puso a los que dirigen y coordinan los Albergues Temporales, a lo mejor no iba a visitar estos albergues, a lo mejor no conoce al personal que labora en ellos, de ahí las fugas y que una terminó en muerte por sobredosis. ¿Cómo no se investiga la actuación de la directora del DIF y su responsabilidad?

Por lo pronto se descubrieron cuartos de tortura o de reflexión en los Albergues Temporales del DIF en Mexicali y Tijuana, claro, diez meses después de tomar posesión de los cargos la nueva administración. Por cierto, no han dado nombres de las o los posibles torturadores, aunque su apellido sea “N” y ¿qué tanta responsabilidad recae en los mandos de la pasada administración?

* El autor es periodista independiente.