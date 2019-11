¿Cuánto le cuesta contratar?

¡Qué tema! en el 90% de las empresas con las que tengo relación, se quejan de lo mismo: rotación de personal, problemas de actitud y en el norte del país ¡no hay a quien contratar! Me he encontrado muchos casos donde contratan, duran 2 semanas y bye bye ¿cuánto cuesta eso? que le parece si revisamos el proceso completo…

Captación de leads. Generalmente buscan prospectos en las bolsas de trabajo, otros “volantean” y ni hablar de publicar vacantes en las redes sociales ¿cuánto cuesta eso? saque cuentas para tener un punto de partida, si no sabemos ese dato ¿cómo le vamos a hacer para mejorar ese costo?

Propuesta. Primero y antes que nada defina a quien quiere contratar, no asumir, claramente dígame cuál es el perfil de puesto, demográficos, intereses, describa al colaborador ideal, una vez que lo tenga (y dependiendo del resultado) se puede hacer una campaña en redes sociales, ejemplo: si su perfil son chavos de 20 años para un puesto de supervisor, vendedor o similar es recomendable Facebook o Instagram, eche mano de las respuestas automáticas para filtrar (chatbots) no más no abuse. Y por ejemplo si la vacante a cubrir es un ejecutivo tendría que publicar la vacante en Linkedin.

Seguimiento a la captación de leads. Ya hizo la campaña ¿dónde ‘caen’ los prospectos (leads)? ¿cómo los abordará? ¿les mandará un Whatsapp? ¿una llamadita? tiene que tener claro cómo va a reaccionar, porque no hay nada peor que publicar una vacante y no darle seguimiento, en una ocasión tuve que detener una campaña de Facebook porque teníamos el 60% de los leads sin atender, para cuando les hablamos ya habían perdido el interés.

Propuesta. Designe a alguien responsable de dar seguimiento puntual a la lista de captación de leads, es la única forma de saber el índice de conversión. Haga un Google Form como solicitud de trabajo (paperless pofa), así las respuestas caen en un Google Sheets (hoja de cálculo), ahí puede agregar una columna para poner el estatus de los contactos que se haya tenido con el prospecto.

Resultados. ¿Y? ¿cómo nos fue? no se puede mejorar lo que no se puede medir, con base al análisis de costos necesito que determine cuánto le está costando contratar a un nuevo elemento y sobre todo el costo de perderlo.

Propuesta. Hablemos de algunos indicadores, ¿cuánto invirtió en la campaña reclutamiento? divídalos entre los leads (prospectos), aquellos que dejaron sus datos le dará el CPL (Cost per Lead) costo por cada prospecto y si los contrató, divida la inversión entre los contratados para obtener el LCR ‘lead conversion rate’ ¡por fin! cuánto le costó contratar, en dinero y en porcentaje del total de leads x% fue contratado ¿qué tal?

Tener claridad en los costos de contratación le hará revisar qué está pasando ¿qué está originando esa rotación? esa es harina de otro costal pero por lo pronto revise que están haciendo en su departamento de recursos humanos, una simple pregunta destapará una muy buena conversación “¿cuánto nos está costando contratar?”, haga la prueba. Búsqueme en redes sociales o en mi sitio www.marcelamexia.com mándeme mensaje ¡me llega al cel!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.