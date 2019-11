 ¿Cuál es tu ilusión?

Phil Knight era parte del equipo de atletismo de la Universidad de Oregon, y el Coach del equipo era Bill Bowerman. Phil termina la carrera de finanzas, hace una maestría en Stanford, y empieza a trabajar en una casa de Bolsa. Le va bien pero no está satisfecho. El se da cuenta de que cuando hace ejercicio, concretamente correr, se siente muy bien y en paz consigo mismo. Y ahí empieza a hilar lo que será su pasión: fomentar el deporte, el atletismo, a través de la venta de tenis. Y así contribuir a que las personas tengan más paz.

Se asocia con Bowerman, que tenía experiencia en el diseño de tenis, y fundan Blue Ribbon, una empresa comercializadora de tenis que a partir de 1971 se llamará Nike.

Ese flujo

Los primeros años de la Empresa Phil tuvo siempre problemas de flujo, las ventas y la utilidad respectiva no eran suficientes. Sin embargo una empresa financiera japonesa de nombre Nissho le empieza a financiar sus compras, ya que éstas las hacía en Japón. En el departamento de finanzas había un slogan que decía “primero Nissho” en el sentido de que por ningún motivo se dejaba de pagar el abono mensual, ya que esta empresa era la fuente de financiamiento. En una ocasión le advierten a Phil que el abono del mes tiene que ser de un millón de dólares, y entonces les advierte que lo empiecen apartar. Faltando un día para hacer el pago, el FBI por una sospecha injustificada manda al banco congelar la cuenta de Blue Ribbon por creer que la Empresa lavaba dinero.

Phil, totalmente desconcertado por lo que le dicen en el banco, se encamina a las oficinas de Nissho para explicarles que no les iba a poder pagar y que además necesitaba otro millón de dólares para seguir operando.

Qué hace Nissho

Mr. Itto, director de la financiera se queda atónito cuando escucha el relato de Phi. Programa una visita a Blue Ribbon, y exige que le planteen toda la situación completa de la Empresa, junto con toda la información financiera al día.

Después de revisarla, habla con Phil y le pide que organice una reunión con los directivos del banco donde tiene la cuenta. Se programa la reunión y lógicamente está toda la plana mayor del Banco en la misma. Phil llega acompañado de Mr. Itto. Éste queda sentado enfrente del director del Banco, y le pregunta cuánto es lo que le debe al Banco el Sr. Knight. El banquero accede y le pasa una nota con el importe. Itto lo revisa y comprueba que coincide con el dato que él tiene (no cómo está pasando en nuestro país últimamente). Acto seguido Mr. Itto saca un cheque, lo llena y se lo entrega al banquero y le pide que cancele la deuda de Mr. Knight. El banquero gustoso le dice que si, que mañana sin falta lo hace. Mr. Itto le contesta que de ninguna manera, que hoy mismo quiere que cobre el cheque y cancele la deuda. Banquero acepta. Knight, que no sabía que eso iba a suceder esboza una sonrisa. Al levantarse y despedirse, Mr. Itto le informa al banquero que está enterado de que su grupo en Japón anda interesado en comprar dicho banco, y el funcionario le dice que efectivamente así es. Entonces Itto le aclara que les puede ir avisando a sus directores que la operación está cancelada. Entonces Phil si suelta ya la carcajada a todo pulmón.

Conclusión

Estimado lector, todo proyecto que uno inicia se necesita tener mucha convicción, mucha acción, y mucha fe de que se va lograr. Y lógicamente hay que tener ilusión por realizarlo. Si el deseo de Knight de que todo mundo haga ejercicio no hubiera sido en serio, Nike actualmente no existiera. Y el problema radica a nivel social: desafortunadamente la mayoría de las personas económicamente activas no tienen ilusión en su labor profesional, anda en modo automático. Y eso no es lo mejor. Estimado lector, ¿cuál es tu ilusión?

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.