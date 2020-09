Crecimiento del internet en el 2020 en Latinoamérica

Uno de los efectos favorables de la pandemia, es el crecimiento acelerado del uso del Internet en la región Latinoamérica en este primer semestre del 2020. Ciertamente que, obligado por que muchas actividades económicas, sociales, políticas, culturales, educativas y de salud ahora se realizan mediante dispositivos digitales y usando plataformas diversas según el tipo de tarea por desarrollar. Un ejemplo es la plataforma Zoom para videoconferencias, que antes del inicio de la pandemia era usada por un pequeño número de usuarios y a la fecha supera los 300 millones de personas que la utilizan a diario (https://hipertextual.com/ 2020/04/zoom-crecimiento- dispara-coronavirus ). Sin olvidar que esta plataforma tiene problemas con la privacidad de los datos que circulan en las videoconferencias.

Desafortunadamente América Latina no ha crecido al ritmo que debiera. Según el Índice de digitalización DiGix 2019 del BBVA Reserch, indicó que, en enero del 2020, de los 99 países que aportaron datos, Chile está en la posición 43, Costa Rica, en el 47, Argentina en el 64 y México ocupa el lugar 65 (https://www.bbvaresearch.com/ geography/global/ ). Actualmente para la educación en línea, el Internet es un elemento invaluable para aquellos países que han optado por esta opción, con lo cual el rezago tecnológico y la falta de un plan de desarrollo de las tecnologías para México, impide o retrasan la oportunidad de ofertar el Internet, en particular a los sectores desfavorecidos, especialmente a las comunidades rurales.

Indudablemente el impacto de la pandemia obligó a amplios sectores de la población a usar con mayor frecuencia el Internet, pues de enero a marzo de este año, México aumentó el número de cibernautas en 6.7 millones, llegando a la cifra de 87.3 usuarios, lo cual no es una cifra menor, si consideramos que es el 76% de la población de seis años o más (https://digitalpolicylaw.com/ mexico-suma-6-7-millones-de- usuarios-de-internet-en-tres- meses/ ).

Lo anterior refleja el esfuerzo de muchas familias, para adquirir un equipo de cómputo o un celular inteligente disponible para las actividades educativas principalmente. Sin embargo, la brecha digital no disminuye, y una parte de la problemática que hay es que en muchos hogares mexicanos tienen que decidir entre comprar comida, pagar la luz y el gas o suscribirse para tener internet en casa, por el alto costo que tiene el internet en México. Un reportaje al respecto de la BBC, indica que, en México, el costo por 1 giga es de US 7.38, y es el precio más caro de la región, por ejemplo, en Chile, 1 giga tiene un costo de US O.71 o El Salvador, que cuesta US 1.45 por 1 giga (https://www.bbc.com/mundo/ noticias-47455825 ). Notable la diferencia y esa es una de las razones por las cuales Carlos Slim, es uno de los hombres más ricos del mundo.

En esencia, un dilema, igual que el de salud y economía, aquí no se pierden vidas, pero si probablemente amplios sectores de la población al no poder acceder al Internet vean postergadas o clausuradas sus posibilidades de acceder a una educación fundamental para el desarrollo de México. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.