Corrimos con éxito exportador

Quiero compartirles asiduos lectores, que el pasado domingo 22 de nueva cuenta se llevó a cabo y con éxito la décima tercera edición de la carrera Index Mexicali. Esto posiciona a la asociación que años atrás también presidí, como una de las organizaciones de la sociedad civil que más se han comprometido con los trabajadores y con la comunidad cachanilla.

Y no lo digo solamente yo, esto también lo pudo corroborar por ejemplo las autoridades del sector salud y deportivo del Estado de Baja California, quienes en un completamente agradable y sano ambiente fueron testigos de cómo participaron niños, jóvenes, papás y familias completas. En razón de eso el legislador nos comentó que seguirá promoviendo actividades deportivas, porque entiende son necesarias para la población mexicalense, lo cual en lo personal y como director del comité organizador de Index, me da mucho gusto porque en nuestra lista de eventos tenemos varios como son los juegos deportivos para los trabajadores (que algunos en ocasiones decimos maquiolimpiada), los torneos de futbol, los de basquetbol o los de boliche, por señalar algunos, que son necesarios y benéficos para la población mexicalense pues promueven el deporte pero al mismo tiempo la sana convivencia por la presencia de familiares, amigos y trabajadores de la industria de las empresas IMMEX.

Exitoso el evento porque también se unieron comprometidos integrantes de varios sectores de la sociedad civil de nuestra bella ciudad de Mexicali, no para realizar el trayecto (que partió y culminó en la empresa Reconext, ubicada en carretera San Luis Río Colorado y la calzada Gomez Morín), sino porque participando como staff apoyaron en el puesto de hidratación y también para la entrega de camisetas alusivas al evento.

Este tipo de involucramiento y apoyo y comentarios sobre la carrera, como el que vi diciendo “equidad, unión y valores por el bienestar de Mexicali”, nos impulsan a organizar la 14ª edición para el próximo año si no se atraviesa un nefasto virus como el covid-19. Además de que me llamó mucho la atención ese comentario, he visto otros dando felicitaciones porque “la práctica de deportes siempre une a la familia”.

Pero vuelvo a la esencia de la carrera. Tanto en la de dos kilómetros como en la de 5 kilómetros, el objetivo era alcanzar la meta, terminar, no importando el tiempo ni el medio para hacerlo porque se podía hacerlo en patines, bicicletas o incluso en carreolas.

Por comentarios como esos y por la entusiasta participación de cientos de personas, expreso un reconocimiento y agradecimiento a todos los participantes, a los ganadores en las diversas categorías, a los patrocinadores, a los colaboradores y al equipo de voluntarios que se unió a la carrera.

Corriendo, trotando, caminando, pero llegando (y con éxito como es nuestra filosofía en las empresas exportadoras de clase mundial), es como terminamos la edición 13 de la carrera Index Mexicali. Hasta la próxima.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.