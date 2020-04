Coronavirus vs crimen

A partir de diciembre de 2019 se detectó en la ciudad de Wuhan, China, la aparición y expansión del virus Coronavirus, una nuevo virus que estaba expandiéndose rápidamente entre la población. En enero y febrero de este año se convirtió en epidemia en esa parte de China, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) observaba.

A las semanas se empezaron a ver casos en diferentes partes del mundo, uno de los países más afectados, fuera de la cercanía con China fue Italia, después España, ahora Estados Unidos con el mayor número de casos de contagiados de Covid 19, como fue bautizado por la OMS.

México empezó a registrar los primeros casos, estas personas se habían contagiado en el extranjero, iniciábamos la primera fase. Ya estamos en la fase dos, ya hay contagios locales y se hace un llamado a estar en casa, a no salir a menos que sea necesario. Se expande el virus y aparecen las primeras muertes, en Baja California eran cuatro hasta el viernes y Mexicali el municipio con mayor número de contagiados.

Estamos atentos todos los días, a toda hora sobre el cambio en las cifras y nos preocupamos cuando nos enteramos que un médico del IMSS en Monclova, Coahuila falleció por contagio del Covid 19, semanas antes habíamos escuchado del presidente Andrés Manuel López Obrador y del director del IMSS, Zoé Robledo que se estaba avituallando de equipo para atender la pandemia. Su discurso se cae cuando muere el médico de Coahuila y surgen las protestas, como la realizada por médicos y enfermeras de un hospital del Seguro Social en Mexicali.

El Covid 19 ha desplazado la atención sobre el crimen, pero si analizamos el número de homicidios en el primer bimestre de 2020 las cifras son mayores a las provocadas por la pandemia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en enero y febrero se cometieron 5 mil 751 asesinatos; 2 mil 819 en enero y 2 mil 766 en febrero.

De qué han servido las manifestaciones de mujeres en México si a nivel nacional los feminicidios se incrementaron de enero a febrero: 74 en enero, 92 en febrero. Y los robos, asaltos no bajan a pesar del Coronavirus, el propio López Obrador lo reconoció el viernes en la mañanera. Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California da cifras de homicidios en su conferencia mañanera, donde sobresalen los cometidos en Tijuana y hay días que las cifras se disparan.

Y marzo, según lo han catalogado, ha sido el mes más violento en diez años, no vemos un programa de seguridad efectivo por parte del gobierno federal, el estatal y menos los empobrecidos y endeudados ayuntamientos.

No hay clases y roban escuelas; no hay comercio y los roban; baja el tráfico vehicular y roban autos. Siguen los homicidios y feminicidios, la Fiscalía no se da abasto ni en el estado ni a nivel nacional.

Lo que he visto con la actitud del gobierno federal es que no se dice la verdad y si algún funcionario la dijera, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera que advierte habrá un decrecimiento económico de entre -3.9 y 0.1 por ciento, dijo, considerar que “hoy no existe normalidad económica y no sabemos qué va a suceder”. AMLO tiene otros datos.





* El autor es periodista independiente.