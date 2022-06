Convulsiva situación mundial

El mundo está convulsionándose en lo que se refiere a economía, comercio, crecimiento y alimentos, cuando menos eso parece y por supuesto Mexicali, el estado y el resto del país podrán salir afectados.

Espero explicarme con lo siguiente. Globalmente la economía está en peligro de entrar en un período de estancamiento combinado con inflación o alta inflación y débil crecimiento. Vemos en el mundo y por supuesto en México precios más altos de los alimentos y la energía, ligado a que está disminuyendo la producción.

Por eso el Fondo Monetario Internacional recientemente ajustó su estimación para el crecimiento mundial, para tener un 3.6 por ciento este año, lo que significa un crecimiento inferior al 6.1 por ciento registrado el año pasado; para el 2023, estima un crecimiento de 3.3 por ciento. Sin embargo, puede haber más ajustes hacia abajo si es que la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga y que también sigan aumentando los contagios del COVID y otras enfermedades como las que se han anunciado en las últimas semanas.

Otra cosa que tenemos que monitorear en comparación con el PIB mundial, es el comercio, que ha tenido una ligera disminución por la pandemia y por el mencionado conflicto. A pesar de esos dos elementos, el valor total de los productos que internacionalmente son comerciados sigue subiendo. Por ejemplo, el año pasado fue por 28.3 billones de dólares (millones de millones) el valor de lo comerciado.

En el mundo otros temas están siendo monitoreados, pues cada día sube la idea de una recesión o cuando menos unos meses de crisis. En Davos, donde se celebró la semana pasada la reunión del World Economic Forum, se definió prioritariamente acelerar el progreso y procurar un reequilibrio económico. Pero no sólo eso es prioritario, también se pidió atender desafíos globales que van desde el Covid-pandemia, al cambio climático, sin dejar de atender la educación, el manejo de la tecnología, la migración y la gobernanza.

Interesantes los temas y recomendaciones que se hacen, aunque pienso que en nuestro país el gobierno está desatendiéndolos o cuando eso parece demostrar porque no mandó a ningún funcionario o representante. Me preocupa porque por lo menos en cuatro temas mencionados se están haciendo las cosas al revés o de plano no se está haciendo nada. La educación, por ejemplo, se propone modificar los planes de estudio y se ha decidido dejar de hacer pruebas para saber el avance y aprendizaje de los estudiantes; en el manejo de tecnología, vemos que no hay interés por la ciencia ni para lo científico; en migración, la política pública ha sido rebasada lo mismo en la frontera norte que en la sur; respecto a la gobernanza, sigue ausente.

Como puede estimarse, los escenarios mundial y nacional no son halagüeños, además ya se habla de que habrá una crisis alimentaria global que puede durar algunos meses o por lo menos en lo que resta del año, porque siguen detenidos granos, cereales y otros productos en los territorios de Ucrania, Rusia e integrantes de la federación rusa. Este y otros temas seguiré comentando en la siguiente entrega.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.