Constellation, la sana distancia política

Cerveza que no has de beber déjala correr y, al parecer, todos lo entendieron, desde la empresa hasta el gobierno federal.

En la mañanera del miércoles, el presidente, Andrés Manuel López Obrador lo anunció con un dejo de satisfacción.

El primer mandatario informó que los directivos de la empresa aceptaron que la cervecera no operara en Mexicali.

Admitieron llegar a un acuerdo a través de la vía de la conciliación, dijo el primer mandatario.

Habló bien de los directivos de la transnacional.

Y el tema se vio más claro a los ojos de las resistencias, algunas de las cuales aún sentían el ruido de la posibilidad de que la empresa diera patadas de ahogado, sobre todo porque se hablaba de demandas internacionales.

La cervecera tenía la opción de solicitar la protección de su inversión, con amparo en el Capítulo XI del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero todo indica que este fuego fue sofocado.

Muchos son los padres de la victoria, mientras que la derrota es huérfana, reza el refrán y es aquí en donde nos detendremos un poco.

A unos días de la consulta, los grandes perdedores son además de la cervecera, los empresarios que a capa y espada se la jugaron con ella, léase Coparmex.

En contrapartida es indudable que hay un empoderamiento de activistas como Rigoberto Campos o de políticos en función de servidores públicos, como la senadora por el PT, Alejandra León.

Otros casos, como el del ex candidato perredista, Jaime Martínez Veloz, que busca apoderarse de esa medalla, aunque sea con textos en grupos de WhatsApp o mensajes en las redes sociales.

Los “morenos” locales en puestos de poder se ausentaron del tema de la cervecera. Al menos públicamente.

Apoyar a la empresa era aprobar parte de lo que hizo el ex gobernador Kiko Vega. Estar del lado de las resistencias, era fortalecer a la Senadora y a Rigoberto Campos, del PT y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Habrá que decir que en esto de la consulta aún se reconoce el liderazgo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien movió el tema y al anunciarlo, prácticamente, cavó la tumba de la cervecera.

No cabe duda que AMLO metió en aprietos a varios. Con esto dejó muy mal parado al gobernador, Jaime Bonilla que no es del ala radical, ideológica y políticamente hablando, y como empresario estaba de acuerdo en que siguiera la cervecera.

AMLO con solo anunciar la consulta dio su voto en contra de la transnacional, pese a la opinión del gobernador y el empresariado local. La gente se animó a votar en contra.

Además, como quien dice, AMLO explotó la bomba en la casa de Gustavo de Hoyos, político cien por ciento opositor a la 4T, con serias aspiraciones político electorales.

Muy interesante, sin lugar a dudas, lo que sigue para el tema político. Los empresarios locales ahora sí sacarán sus candidatos billetudos para correr por el lado del PAN.

Los de Morena, le seguirán apostando a la presencia mediática y política de López Obrador, en su auxilio.

Hagan sus apuestas señores, porque aun cuando estamos entrando a la ruta más complicada del coronavirus, los políticos aumentarán sus apetitos electorales. Caiga quien caiga.





* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.