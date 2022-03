Consecuencias económicas de una guerra

“Preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras.”

CICERÓN

Antiguamente, mucho se comentaba que las guerras eran una válvula de escape para las economías del mundo, pues a través de ellas, se podían reactivar economías dañadas por la falta de mercados. Efectivamente, para muchos países que no formaban parte de un conflicto bélico y que se encontraban cercanos territorial o económicamente, les representaba una oportunidad de crecimiento y desarrollo al poder incrementar sus operaciones. Lo anterior ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y algunos conflictos posteriores y era lo que se llamaba la economía de guerra.

En el caso del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, las cosas son diferentes, pues a pesar de que todos los países del orbe padecerán este movimiento armado, se busca que los efectos económicos más severos sean para Rusia.

Efectivamente y ante la imposibilidad de que muchos países se unan a Ucrania y luchen en contra de Rusia, lo que podría provocar una Tercera Guerra Mundial, ahora el apoyo que ofrecen es el envío de potente armamento, barcos, aviones, etc. pero, sobre todo, su participación con medidas económicas que parecen ser igual de contundentes que cientos de obuses.

Los países integrantes del G7, (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Alemania), se han unido imponiendo una serie de sanciones económicas a Rusia, las cuales incluyen la congelación de activos fuera del país de los cuatro principales bancos rusos, un veto de exportación de productos de alta tecnología como lo son los semiconductores y complementos en el rubro aeroespacial y naval, entre otros.

Estas medidas han hecho que la bolsa de valores rusa tenga caídas del orden del 40%, lo cual ha provocado también el incremento de sus tasas de interés ante la inminente salida de más capitales de Rusia, la cuales han subido entre el 11% a 15%, y desde luego han provocado una seria devaluación del precio del rublo ruso.

Sin embargo, considero que la principal afectación que tendrá Rusia, será el cierre de los principales bancos del país al sistema de intercambios de información bancaria SWIFT, lo cual en palabras llanas significará que el sistema financiero ruso no tendrá el respaldo internacional y por lo tanto, si alguien quiere enviar algún depósito a Rusia, éste no podrá llegar a su destino gracias a este sistema que en palabras de los economistas es el banco central de los bancos centrales mundiales. Esta medida evitará que Rusia lleve a cabo cualquier actividad comercial con el mundo, como la exportación de sus productos o la compra de los insumos que su economía no produce.

Ciertamente que las medidas económicas también afectarán a las demás economías del mundo que dependen del trigo o gas ruso, pero el efecto económico para Moscú puede ser devastador a mediano plazo. Por ello, los países integrantes del bloqueo económico, deberán de tener los elementos suficientes para compensar a las empresas privadas que se verán dañadas con estos embargos comerciales, sin embargo, si Rusia acepta reducir sus pretensiones y se logra un cese al fuego, el esfuerzo habrá valido la pena

Por ello, pareciera que ahora, sin disparar una sola bala, se puede terminar una guerra tocando donde mas les duele a los países y eso es en sus economías.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.