Concurrencia electoral desde el extranjero

El proceso electoral 2020-2021, entre otras particularidades, se distingue por el número de elecciones concurrentes desde el extranjero. Es la primera ocasión en que estarán en juego tantos cargos de representación política en nuestro país (20 mil 415); entre ellos sobresalen 15 gubernaturas, por ser los cargos más importantes en disputa a nivel local.

En 2018 los mexicanos de fuera participaron en la elección de presidente de la República, senadurías y seis gubernaturas. Se trataba hasta ese momento de la mayor concurrencia electoral desde el exterior. Sin embargo, para el actual proceso votarán a distancia para elegir nueve gubernaturas y dos diputaciones migrantes de representación proporcional: 11 comicios desde el exterior en total.

Algunos de los datos de dicha participación de los mexicanos de fuera son los siguientes. En las 11 entidades se inscribieron en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) un total de 33 mil 698 personas. De ese número, el 54.15% son hombres (18 mil 247), mientras que el 45.85% son mujeres (15 mil 451). Como ya es conocido, la mayoría de los paisanos se encuentra viviendo en Estados Unidos: el 76.84%, es decir, 25 mil 896 connacionales. Pero también se registraron para votar en otros nueves países. Después de Estados Unidos, Canadá tuvo 1 mil 573 registros, España 1 mil 209 y Alemania 997.

Como sabemos, la reforma electoral de 2014 estableció la posibilidad de votar desde el exterior bajo tres modalidades: no sólo la vía postal (que era la única vía hasta antes de la reforma), depositando las boletas en embajadas y consulados y por internet. Sin embargo, esta última no se ha instrumentado en las elecciones posteriores a 2014 bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Se pretendía hacerlo en las elecciones de 2018 pero las pruebas al sistema de voto remoto no se llevaron a cabo de manera suficiente por diversas razones y se decidió postergar.

En los 11 casos en los que se votará en este proceso desde el exterior, se utilizarán las tres modalidades. Lo interesante fue que al registrarse, los ciudadanos podían decidir la vía por la que deseaban votar. El 66.96%, es decir, 22 mil 565 optaron por hacerlo de manera electrónica, por internet. Mientras que el 33.04%, 11 mil 133, se decidieron por la vía postal.

Otro de los datos interesantes es el que tiene que ver con el tipo de credencial electoral que van a utilizar. Se podían registrar con su credencial vigente expedida en México o con la que pueden obtener en el exterior, en embajadas y consulados. Esta última vía de credencialización también es fruto de la reforma electoral de 2014. En esta ocasión, la mayoría de los registrados para votar obtuvo su credencial en el exterior: 27 mil 040, es decir, el 80.2%; mientras que 6 mil 658 personas, el 19.7%, la tramitaron en nuestro país.

Los paisanos de las entidades que tendrán elecciones este 6 de junio y que más registros tienen son: Ciudad de México con 12 mil 660 y Jalisco con 5 mil 534. Son las dos entidades con voto exclusivamente para elegir diputados migrantes de representación proporcional. Los estados con comicios de gobernador son: Michoacán (4 mil 169); Guerrero (2 mil 802); Chihuahua (2 mil 080); San Luis Potosí (1 mil 767); Zacatecas (1 mil 732); Nayarit (1 mil 038); Querétaro (1 mil 038); Colima (719) y Baja California Sur (159).

Por rangos de edad, llama la atención que a mayor edad, aumenta el número de registros para participar: en el grupo de 53 o más años se concentra el 22.8%, es decir, 7 mil 693 personas. Pero si sumamos de los 30 años en adelante, la concentración es del 91.9% con 30 mil 969 inscritos en la LNERE. Los grupos con menos registros son de 18 a 23 años con 862 y de 24 a 29 años con 1 mil 867.

Finalmente, lo importante será conocer qué porcentaje de los 33 mil 698 efectivamente emita su voto. Normalmente entre el número de registrados y votantes desde el exterior el porcentaje de participación es alto a pesar de los bajos números absolutos. Esperemos que la mayoría pueda depositar, enviar su boleta o emitir su voto por internet. Es importante que los mexicanos de fuera ejerzan sus derechos políticos.

Los datos utilizados en este artículo provienen de la página oficial del INE https://sie.ine.mx

*- El autor es Investigador de El Colegio de la Frontera Norte/Profesor Visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.