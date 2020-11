Conciencia y responsabilidad solidaria

La vida está en juego, señalé la ocasión anterior. Aunque prácticamente todos estamos cansados por la pandemia, por el confinamiento, por la poca, nula o restringida movilidad y por la escasa socialización en reuniones y realización de viajes, debemos ser conscientes y responsables. Pero parece ser que día a día no nos comportamos así, porque nos empezamos a confiar.

Opino esto porque los datos dicen mucho. En nuestro país no está lejana la cifra de cien mil fallecidos para el fin de este mes de noviembre. Esto es independientemente del repunte de contagios en el mundo, no sólo en Europa, también en Estados Unidos que incluso están siendo mayores a los de hace más de ocho meses al inicio de la pandemia. Por ejemplo, en la última semana de octubre los contagios en el mundo fueron de unos 525 mil, mientras que en mayo eran 137 mil. Esto porque la transmisión es más de 3.5 veces mayor al de los puntos más álgidos de la primera etapa de contingencia epidemiológica.

Para el caso mexicano, hasta ahora no se ha presentado un disparo de infectados, aunque la tendencia es al alza al grado de que en el último mes los casos confirmados aumentaron hasta un 23% y unos 450 contagiados diariamente, por lo que en menos de dos semanas es factible tener como registrados cien mil fallecidos, es decir un 10% de los afectados, por lo que la tasa de mortandad o letalidad son muy altas comparadas con otros países. Entre los días 2 y 3 de noviembre, por ejemplo, se registraron en el país 5,250 nuevos contagios en las últimas 24 horas, llegando a ser 938 mil 405 infectados y 493 muertes para tener en acumulado 92,593 decesos.

Esas son cifras frías, pero detrás de ellas también hay tragedias familiares. Hay algo en lo que deberemos poner atención y aquí quiero señalar. El sector salud, los médicos y las personas que se dice son los primeros en la línea de fuego, en el contacto directo con el virus y los enfermos. Se relajó (o mejor dicho, no se cubrió al cien por ciento, la seguridad del personal de salud, de las condiciones físicas y materiales para enfrentar al invisible asesino. Esto porque los contagios activos por Covid-19 entre el personal de salud crecieron: se reporta que hubo un aumento entre el 19 y el 26 de octubre pasado, en 15 de las 32 entidades del país, según muestran los datos de la Secretaría de Salud Federal. Al 19 de octubre se contabilizaron 3,458 casos; mientras que en el informe del 26 de octubre se dio un aumento de 3.5%.

Los cinco estados con más casos al 26 de octubre eran la Ciudad de México (376), Nuevo León (331), Jalisco (322), Coahuila (239) y el Estado de México (230). Además, hasta el 26 de octubre se registraron en total 135,254 contagios acumulados entre empleados del sector salud, así como 1,835 defunciones.

Conciencia y responsabilidad es lo que tenemos que seguir fomentando en lo individual y como integrantes de la comunidad, porque difícilmente el gobierno federal lo va a hacer pues ni el ejemplo pone quien debería hacerlo y se limita a señalar que no usa tapabocas porque no se sabe a ciencia cierta si ayuda y porque su doctor no lo ve necesario si no está contagiado.

Responsabilidad y conciencia es lo que recomiendo porque la pandemia no está controlada y todavía no hay un rebrote, ya que no han dejado de crecer los contagios. Es prioritario, por lo mismo, mantener las medidas de autoprotección y más aún porque somos de los países que menos pruebas de detección hacemos.

Autoprotección, razonamiento y compromiso debemos hacer ante la carencia de una vacuna, porque sólo se tienen algunos medicamentos que ayudan en etapas tempranas del contagio; por eso el tapabocas, la sana distancia, el constante lavado de manos y evitar asistir a lugares concurridos y cerrados seguirán siendo prácticas y protocolos positivos para contener los contagios.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.