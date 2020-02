No puede ser de otra forma. La oración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “Primero los pobres” no tiene segmento alguno de criticable. La idea; el proyecto de gobierno es perfecto.

Lo fundamental de esta política no es el contenido, sino la eficacia, para que al frente de una nación; de un pueblo, los pobres sean lo medular de un proyecto de gobierno.

Naturalmente; y esto lo entiendo a partir de ser testigo; de haber experimentado en diferentes circunstancias y realidades vividas en Estados Unidos; y con toda verdad, familiares en esa nación del norte, todos ellos al llegar a la tercera edad o incluso padecer alguna incapacidad; todos ellos los mantiene las “ayudas” del gobierno, pero sin tanta politiquería; sin tanto presumir; sin tanto alardear de que primero los pobres.

Desde que tengo uso de razón, en tanto que mis principales amistades han sido personas que razonan; personas con agudeza mental e intelectual, me iniciaron en el camino del entendimiento. Los gobiernos con tradición y cultura, por décadas; por siglos, en sus constitución, en sus leyes; en sus principios, el apoyo a los mayores de edad, a los sin trabajo; a los incapacitados, son obligaciones por ley que se sustenta en los gobiernos que por décadas siglos han entendido esta prioridad, sin hacer alarde político de esta obligación, la ejercen.

Las “ayudas” a un enorme grupo de personas sin empleo o de edad avanzada, o en fin discapacitados por mil causas, incluidos los soldados y el ejército en general lesionado en la guerra, si politiquería alguna, recibe su apoyo gubernamental.

Esto no es para que el gobernante presuma todos los días en el discurso; esto es obligación de toda nación, que sus leyes, así lo ordenan, leyes surgidas desde luego por parlamentos o Congresos que las contienen . Así de simple. Con todo respeto, así ha pasado, desde principios del siglo incluso y sobre todo a partir de las formación de naciones modernas.

El presidente Obrador, debo aclara que su proyecto de primero los pobres nada tiene de criticable; el problema empieza cuando de esta ,--disculpe señor presidente,- canaleta, parece ser lo medular de un gobierno; y no es así, naturalmente.

El señor Donald Trump en su último informe, concedió una enorme importancia en su discurso a su empeño; su terquedad, su persistencia para lograr que las empresas automotrices instaladas en México regresaran a Norteamérica. Pero su informe trató de un medio centenar de temas y no hizo de este logro reiteraciones patrioteras.

Por otra parte, se debe destacar que, la enorme importancia de haber traído a México esta cantidad muy importante de fuentes de empleo para los mexicanos se debió, ni más ni menos, a los gobiernos neoliberales que tanto critica Obrador, con todo respeto a lo bueno que el presidente está logrando en su administración.

Solo me refiero al tema para destacar la enorme importancia de los parques industriales en México, impulsados por los gobiernos neoliberales que tanto molestan, reitero, al presidente, pero que incluso, toca cientos de veces, como algo negativo, en sus mañaneras: No existe un intervención del mandatario que no reitero, perista esta letanía; habiendo sin embargo en México, muchísimos problemas medulares por lo que pasa el País, sin ser tocados. ¿Te das cuenta? Es todo; para qué más.