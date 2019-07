¿Cómplices por omisión?

Somos lo que hacemos



Mucho se ha escrito ya respecto a la aberrante reforma que el pasado 8 de Julio fue orquestada en el Congreso del Estado, personalmente la considero un verdadero atentado contra la democracia en nuestro país, gracias al voto de 21 irresponsables que seguramente han pactado recibir algún beneficio personal por ello, el desgaste del Gobernador Electo es tal que seguramente esto lo marcará severamente, hoy la conocida Ley Bonilla es sinónimo de agandalle y de profundas implicaciones éticas y legales.

No debe pasar desapercibido que el primer recurso interpuesto ante el Tribunal Local Electoral fue motivado por la esposa del actual diputado, con minúsculas, Víctor Morán, coordinador de Morena en el Congreso y quien presentó al pleno la iniciativa votada para reformar un artículo transitorio que ya había surtido efecto, al haber sido consumada la elección que el transitorio en mención normaba. ¿Así, o más burda la conexión con Morena?

La justificación de que nuestra gente no conocía el término del gobernador que se elegía es considerarnos débiles mentales, es una verdadera vacilada, así como el ahorro al que aluden al supuestamente no tener una elección durante el 2021, seamos serios, elecciones habrá para Alcaldes y Diputados, por lo tanto, el gasto de organizar elecciones existirá independientemente de que el plazo de la próxima gubernatura sea de 2 o de 6 años.

Debe preocuparnos que el presidente López Obrador no haya sido contundente en el tema, su doble discurso de entrometerse con los órganos independientes o el poder judicial y ahora decir que éste es un asunto local del ámbito local cuando ha habido muestras contundentes de muchos actores con sólidas credenciales que han señalado una clara violación a la constitución local y a la federal. El Presidente debe tener claro que aceptarlo es poner en peligro avances democráticos que se han logrado durante los últimos 30 años.

Estoy convencido, de lo contrario no encuentro razonamiento válido alguno, que la decisión de Vega de Lamadrid de no publicar el decreto no sólo no contribuye en algo tangible, sino por el contrario complicará más aún el combate a ésta sin razón porque se gana tiempo y con ello se puede diluir el interés; es por ello que será fundamental lo que como sociedad estemos dispuestos a hacer o no.

¡Colosio traidor! Fue el grito de cientos de priistas que se negaban a aceptar el triunfo de Ernesto Ruffo en el ya lejano 1989 en nuestra entidad; quien hubiera pensado que 30 años después un partido supuestamente democrático y que se asume como progresista se burla y pasa por encima de nuestra constitución buscando con ello, romper con lo que hace 30 años inició en nuestro país gracias al empeño de miles de bajacalifornianos; es a ellos, y no a 21 diputados carentes de principios y de pantalones, a los que debemos recurrir; el tema es de vital importancia, repito, no se trata de si voté o no por Bonilla, si estoy convencido como es mi caso, de que el actual gobierno estatal ha sido el peor del que se tenga memoria, la sustancia que debe movernos es la defensa de nuestras instituciones si cedemos a ello, mañana muchas cosas que hoy damos como seguras y protegidas por el amparo de la ley dejarán de serlo. ¿Usted, qué dice?, ¿seremos cómplices por omisión?





*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.