Complicado; mejor aun, lamentable

No tengo la menor duda de que en el caso de la educación para la niñez de México, las leyes reglamentarias que obliguen al Estado mexicano a mantener el control absoluto de la calidad educativa deben ser la norma; la obligación de los gobiernos en turno, vigilar con absoluto esmero y responsabilidad este mandamiento. Mismo que no admite politiquerías ni concesiones a partidos políticos o a los propios sindicatos del magisterio. Por ejemplo, la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), en defensa de sus derechos laborales, normal en cualquier organismo sindical ha superado con absoluta impunidad su agresividad y su irresponsabilidad, la norma de sus derechos laborales: faltan a clases por largos periodos, cometen atracos y vandalismo contra vías de comunicación y dependencias oficiales o gubernamentales. Lo más grave: repito: faltan con abuso reiterativo a sus obligaciones, cometiendo estos atropellos, tanto contra las personas como al mismo Estado.

Habrá pasado una semana- hoy es 20 de septiembre, el presidente Obrador expresó esta idea muy clara en una de sus conferencias mañaneras, no textual: Tengo mis propias ideas respecto de la educación en México, -como debe ser- , no me dejaré influenciar por la CNTE. Y tiempo atrás, diez días, anunció que toda la asignación de plazas a los maestros, quedar bajo la absoluta rectoría del Estado.- Explicación no pedida, nerviosismo adjunto. -No era necesario aclaración tal. No lo hubiera expresado si no estuviera presente las presiones de la CNTE. Rectoría del Estado simplemente, sin más aclaraciones. Para qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo. La realidad es que un alto porcentaje de mexicanos intuye o, mejor aún, sospecha que la CNTE impondrá su criterio, sus mandatos, sus exigencias y que en éstas, el partido de Morena y el propio Obrador están de acuerdo. La realidad: que entre las ideas de Obrador y las exigencias de la CNTE no hay mucha diferencia. Basta escuchar al diputado Noroña, de Morena, para entender que todos, Obrador y Morena, forman un bloque ideológico que es muy semejante a las exigencias de la CNTE. De hecho, son lo mismo. El diputado Noroña a la vez que lo pregonan de los líderes más encarnizados de Morena, son de hecho harina del mismo costal. No nos hagamos bolas. Valga esto para mi columna más corta. No hay nada que agregar. Las primeras palabras de Obrador solo fueron mañaneras para quedar bien con la gente, para dar alguna satisfacción a sus adversarios que finalmente sí existen.

Esto que apunto es lo lamentable; lo más complicado es que la CNTE se apodere de la educación en nuestro País. Los finales debates sobre las leyes y sus acuerdos complementarios quedaron sin duda bajo las exigencias de la Coordinadora, y lo más lamentable, con el acuerdo tácito de Mario Delgado y los maniqueísmos del Diputado citado, Gerardo Fernández Noroña. Y el presidente Obrador de quien sin duda coincidimos de que la rectoría de la educación en México debe quedar en manos del Estado, pero por su comportamiento, otra es la realidad. Esto arroja grandes dudas, por cómo se fueron dando el final en los debates en el Congreso en torno a la ley de educación en México. Imposición y la dictadura de la CNTE fue clara. Eso es todo.

* El autor es artista plástico.