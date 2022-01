¿Cómo se relaciona con sus clientes?

“Compré una base de datos de quinientos mil registros”, “me ofrecieron mandarle correo a un millón de contactos”, “compraré cien mil seguidores, para que mi facebook no se vea vacío”. Puedo seguir contándole lo que escucho, lo grave de la situación es que o no hemos explicado bien, o no se termina de entender el tema.

Punto número uno: no compre contactos, ni seguidores, ni bases de datos: constrúyala. Supongamos que usted quiere conseguir clientes, se le ocurre hacer un evento para invitar prospectos ¿compraría asistentes? para que hagan acto de presencia pero que tengan cero interés en usted o en su negocio, que “estén” para que no se vea sola su fiesta ¿lo haría? ¿de qué le serviría?, ¿no sería mejor conversar poco a poco con prospectos, entablar una relación para después hacer un evento que deriven en ventas?.

Hace un tiempo un cliente me alegaba que si era rentable mandar correos electrónicos masivos “con que el 1% lo abra ya es ganancia” si, pero hiciste enojar al 99% restante, se llama “spam” y en cuanto puedan te van a bloquear ¿me sigue?. Siempre trato de ofrecer sentido común, eso es el activo más valioso en el marketing: el sentido común. ¿Cree que es fácil? no, se necesitan conocimientos, estrategias y controles. Entonces hablemos en serio de relacionarse con sus clientes.

Para empezar a construir su propia base de datos necesita conocer a sus clientes y su comportamiento de consumo, ninguna base de datos es igual a la otra, pueden coincidir en demográficos, en intereses, pero sus clientes son suyos y usted lo que debe de saber es cómo se comportan ellos con respecto a usted, a su marca ¿de qué le sirve saber cómo se comportó con una marca de llantas si ud. vende pasteles? Hoy en día las marcas deben de relacionarse directamente con sus clientes, un tercero estorba. Para lograr su objetivo necesita tecnología, ya no puede uno anotar en una libretita, hay opciones y aquí se las dejo.

Un buen sistema de caja, empiece por profesionalizar su punto de venta ya hay en el mercado softwares que están diseñados para tipos de negocios, el objetivo es automatizar procesos manuales. Entonces ¿por dónde empezar? investigue ¿cuál usa la competencia? Busque en Google “software para restaurantes” (para su giro), contacte proveedores, haga todas las preguntas, ponga atención en la implementación ¿cómo lo va a resolver? ¿con qué equipos (hardware)? que tanto usted tiene que depender del proveedor para funcionar, que le expliquen el soporte técnico y si le va a costar o no y cuanto. Ahora bien, supongamos que usted ya tiene solucionado los procesos administrativos y de ventas ¿qué sigue?

Si el software ya le ofrece información como: frecuencia, duración de la visita y localización (si tiene varias sucursales ¿a cuál fué?) entonces pude utilizar medios para obtener más información de sus clientes, por ejemplo: el canal WiFi de su punto de venta, con esto validará la información y completará los datos que le hacen falta. También puede hacer encuestas de salida o publicarlas donde sus clientes la vean, obviamente dando algo a cambio. Lo importante es que usted tenga como materia prima la información que generan sus clientes, así podrá diseñar estrategias para sus relaciones a largo plazo: programas de lealtad, campañas de e-mail marketing asertivas; Por favor comprenda que sin información usted no tiene nada. ¿Qué sabe hoy de sus clientes?

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.