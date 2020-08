El empeño del presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar de fondo el sistema político mexicano por la corrupción que se ha venido convirtiendo en costumbre común, en rutina de todos los gobiernos priistas que nos antecedieron, y es posible que también en los gobiernos del PAN. Esto último, yo sin ser panista ni pertenecer a algún partido político, me provoca muchísimas dudas. No es el tema, pero la enorme avalancha de acusaciones en el caso Odebrecht recaen principalmente en personajes muy destacados en la vida política nacional del grupo de panistas. Naturalmente otro grupo muy importante del PRI también ha sido involucrado en el caso Lozoya, pero tal parece que la consigna fundamental del presidente es desprestigiar a sus adversarios, los panistas. En consecuencia, esta avalancha de acusaciones contra distinguidos personajes del panismo le ha caído a Obrador como anillo al dedo. La enorme podredumbre de los políticos mexicanos, sobre todo en la administración de Pena Nieto, pareciera pasar a segundo término y lo destacable sería entonces desenmascarar a los enemigos del Presidente. Qué casualidad. Si yo me chupara el dedo no me parecería extraño el resultado tan sorpresivo del caso Lozoya y el gobierno de Obrador. Pasa Lozoya para iniciar el festín, para convertirse en “testigo protegido” Sí Chuy. Sin duda aquí existe gato encerrado. Yo no me cuezo al primer hervor. Acuerdos en la oscuridad, del Presidente, Lozoya y el Fiscal no me parecen imposibles, sin que tenga testimonio de esta posibilidad. Me basta con conocer de sobra las mañoseadas de los políticos mexicanos, e incluso de todo el mundo. Encerronas entre los liderazgos del organismo sindical al que pertenezco, el SNTE para todos los maestros era de los más lógico y hasta natural. La grilla pues. Enorme deseo surge en mí de que el caso Lozoya lleve a la cárcel de verdad toda la corruptela involucrada, que sería el mejor o el mas alto mérito de Obrador si lo logra.

Es deseable en consecuencia que se deje el Presidente de ir por todos los medios a su alcance contra sus adversarios, y claro, si estos son culpables que se les juzgue y se les encarcele, pero como el Fiscal y Obrador han conducido el escándalo, mas parece una persecución mediática del Presidente, que en consecuencia le cae como anillo. Cito solo un dato: Ernesto Cordero, parte de los involucrados por haber recibido algunos millones por dar su anuencia a la Reforma Energética, dijo en los medios lo siguiente: "Yo, -no textual- siempre estuve a favor de la Reforma Energética. ¿Por qué entonces habría de comprárseme para convencerme de algo que yo apoyaba?". Y claro muchos adversarios de Obrador eran convencidos de los méritos de esta reforma de Peña Nieto, por cierto, quien esto escribe también es partidario del liberalismo energético, o sea, soy adversario del estatismo de la CFE, lo peor que le ha estado pasando al país en materia energética. Entre otros problemas: Manuel Bartlett al frente de la CFE. No nos puede ir peor.

Pero manipular el caso Lozoya le viene al presidente Obrador algo como anillo al dedo. Será lamentable si esto solo es ruido mediático y los culpables no van a la cárcel. Así de simple.

