Todo se gesta desde la cocina, es como la matriz de la madre, tibia, generosa y acogedora. Mis recuerdos más vividos se centran en la cocina de mi nana Esther. Conocía sus sonidos. El rechinido de la puerta del refrigerador. La gota que escapaba del grifo y golpeaba el vaso de metal. El crujir del piso de madera. El zumbido del abanico ferroso. Y ni hablar de los olores, aun regreso a mi infancia cuando percibo el aroma a cilantro cuando preparo arroz. Nunca he vuelto a probar un arroz con el sabor de mi abuela, pienso que cada quien nace con su propia magia Pero de algo sí estoy segura, parte de esa magia aún sigue conmigo cuando cocino.

Revalorando todos esos recuerdos, a mis 47 años y con la mitad de mi vida siendo periodista, se me antojó hacer algo diferente que conllevara esa magia que me acompaña desde niña. Me decidí por lo que más disfruto hacer, cocinar, que en lo personal es un proceso renovador en mi estabilidad emocional.

Abrí mi propio canal en YouTube al que titulé “Cocinando con Limón”, y como periodista que entiende de causas, elegí abanderar una bastante importante y que nos beneficia a todos, el cuidado del medio ambiente. Aunquees un tema preocupante, en las agendas políticas internacionales es el asunto menos abordado. Por eso, inicié esteproyecto cocinando solo con estufas de inducción, las queson más benéficas para nuestro hábitat, ya que no requieren de gas y utilizan menos energía. En Estados Unidos lamayoría de los latinos tienen la errónea idea de que cocinar con estufas de gas le da mejor sabor a los platillos. Pero no existe una diferencia entre calentar con inducción ofuego, es solo una tradición que tristemente ha dañado anuestro ecosistema debido a los altos índices contaminantes emitidos por la combustión.

Fue así como decidí poner este pequeño grano dearena con propósito social en mi nueva aventura culinaria, espero que puedan asomarse a mi canal de YouTube donde les mostraré un poco de la magia que me heredaron las mujeres de mi familia.

¡Saben! Estoy feliz produciendo mi propio canal. Ala mitad de mi vida, me doy cuenta que hay mucho máspor hacer. Por fin, la periodista se puso el delantal, para develar que el sabor también se lleva en el alma.

*La autora es Corresponsal de The National Association of Hispanic Journalists (NAHJ).