Ciudadanía manifestada

Señalaba en las dos intervenciones anteriores la decisión de las personas o el abstenerse en el ejercicio del pasado domingo 10. Ahora, con los resultados, hago algunas consideraciones. La oposición hubiera podido haber orquestado una estrategia para motivar a la gente el votar a favor de la revocación y quizás hubiera habido sustos, aunque no tanto para el 40% mandatorio; el llamado fue más bien a abstenerse e incluso el no mandar representantes a las casillas y con ello respaldar la función del INE, de la participación de ellos ciudadanos en una institución que está siendo amenazada.

Quién sí acarreó, dio aventones en camionetas y se saltó toda normativa electoral, legislación y hasta la Constitución, fue el partido en el poder, el mismo que curiosamente impulsaba la revocación. Hizo campaña hasta manchar el proceso por el proselitismo de gobernadores, la jefa de gobierno de la ciudad de México, legisladores, líderes del partido y responsables de los programas sociales.

Pese a esa manipulación a votar como si fuera una elección y no una consulta, y el abstencionismo opositor para participar, el resultado no fue seguramente lo que esperaba ninguna de las partes. El promovente no logró el nivel que esperaba, pero tampoco la oposición que estimaba menos porcentaje de votación. El que sí ganó fue el INE, que logró pasar todos los obstáculos que le pusieron desde palacio nacional, de las sedes legislativas, de los representantes del partido gobernante y de militantes en el mismo. Mostraron, una vez más el INE y la ciudadanía que cubrió las casillas, que no se prestan a trampas, mostraron la capacidad de organización y eficiencia como en otras consultas y procesos electorales federales o estatales.

El desempeño del INE, después de los resultados, nuevamente se cuestionó desde la presidencia, al decir que los votos serían el doble si se hubieran puesto más casillas; a eso revira el INE y dice que se pusieron conforme a los que se les asignó de presupuesto recortado por mayoría de ellos legisladores morenistas y grupos afines. Me pregunto, y ustedes hagan lo mismo, si se hubieran puesto más casillas hubiera obtenido más votantes a favor de terminar el mandato, o hubiera salido toda la gente inconforme a votar en contrario: un arma de dos filos como se puede penar.

Pero déjenme regresar al abstencionismo. Fue patente el desinterés porque no había nada vinculante, porque además no se proponía candidato sucesor en caso de que se diera la revocación, era una consulta más. Aunque como se ha dado en otras consultas, sube el silencioso grito de ciudadanos no participantes, quizás en el 2024 sea distinto o también en las elecciones que están cercanas en seis estados. Los datos revelan ese silencio, que varios pueden interpretar de inconformidad. Ocho de diez personas no votaron ni avalaron la amañada consulta, por lo que tampoco puede seguir asegurando que el sesenta por ciento es la aceptación del presidente, si solo acudió un 17 por ciento de los registrados en el padrón, porcentaje, que en muchos casos si votaron por convicción, otros temerosos y amedrentados por dejarlos sin algún programa social (como el penoso accidente en Chiapas, que llevaban personas en una camioneta) y otros, aún de oposición, que emitieron su conformidad.

Él hubiera no existe, serán más votos a favor si se pusieran más casillas, serían más voto revocador de los inconformes si el proceso fuera transparente y no manipulado por el gobierno; habría más participación si fuera parejo el piso parejo en hacer campañas opositoras o gubernamentales para participar; hubieran sido canalizados más de 1,500 millones de pesos que costó la auto consulta, para dar medicamentos a niños y mejorado el sistema de salud o las escuelas. Muchos hubiera pueden enlistarse, pero ahora lo que importa son dos cosas: velar por la permanencia del INE (mejorado) y las elecciones del 2024 con procesos transparentes y sin tejemanejes.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.