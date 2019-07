Si de niño hubiera conocido el significado directo de la palabra ciscar no me hubiera unido al coro que seguido gritaba: “Císcalo, císcalo diablo panzón”. Pero, como el hubiera no existe; pues cisqué cuantas veces pude a cualquier adversario con tal de que fallara en lo que fuera.

Más abajo le comparto el significado etimológico del verbo transitivo y *pronominal ciscar y -cuando lo lea- quizá se sorprenda. Por lo pronto, le comento que ciscar en forma figurativa es distraer o -dicho en forma supersticiosa- “echarle la sal al contrincante”.

En otro sentido -y solo por mera ociosidad lingüística- cisco es aféresis del nombre Francisco. Aféresis es la supresión de algunas letras, por ejemplo: de santo, san; de mamá, amá y de hermano, mano.

Así, surge el nombre de Cisco Kid, una serie televisiva de la década de los 50. Como el vaquero era de origen mexicano, pues el nombre completo del héroe empistolado era “Francisco (Pancho) Niño”. Bueno, si se vale la traducción literal. Lo que me parece forzado es que se diga que este personaje estuvo inspirado en Pancho Villa. ¡No la frieguen!

También se utiliza en las siglas CISCO, gigante compañía de telecomunicaciones radicada en San José, California. Cuyo símbolo es la simplificación gráfica del Golden Gate, el famosos puente de San Francisco y su lema: “El puente a lo posible”.

Y, como verá a continuación, tanto en forma etimológica como figurativa, con la palabra ciscar que proviene de cisco “todo es posible” …

LA PALABRA DE HOY: CISCAR

Arriba señalé que ciscar es un verbo *pronominal que son aquello que se conjugan con un pronombre, como me ciscó, le cisqué, lo ciscó o císcame, císcale, císcalo…

Coloquialmente, ciscar es “ensuciar algo”. ¿Por qué? Bueno, porque ciscar significa “evacuar el vientre”. Dicho eufemísticamente “hacer del dos” u “obrar”. Vamos, defecar o -y sin ambigüedades- cagar.

En forma etimológica, en latín 'cisco' es “carbón vegetal o residuo de basura o excremento”. Ciscar tiene parentesco con las palabras en latín 'cinis' / “ceniza” y 'ciccum' / “cosa menuda e insignificante”.

Por todo ello y sin intención de mortificar a las personas de “hablar políticamente correcto”, deduzco que ciscar al adversario equivale a desear “que la cagué”. Ni más, ni menos.

DE MI LIBRERO: “CÍSCALO, CÍSCALO DIABLO PANZÓN”.

Pastorela original de Wilebaldo López, quien estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y se desarrolló como actor, escritor y director.

Escrita hace 51 años, “Císcalo, císcalo diablo panzón” es una aguda crítica social cargada de buen humor. La trama va más o menos así: Los pastores son engañados por Satán y Satanín, quienes les hacen creer que la caja que les entregan tiene poderes mágicos, lo que provoca la envidia de quienes los rodean, Pero los pastores cuentan con la ayuda de Jodías y El Angelito (singulares personajes) para poder llegar a Belén y ver al Niño Dios; venciendo al final los vicios de la avaricia, la envidia y (no podía faltar en México) la corrupción.

¡Ay, cómo me gustaría poder ciscar a uno que otro político!





*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.