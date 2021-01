Cinismo y Estupidez

Somos lo que Hacemos

Muchos encontraron en Andrés Manuel a un político de agenda “social”, austero y comprometido con los grupos más vulnerables, con un sentido político que se nutrió de su militancia activa durante años en el PRI, de hecho fue su presidente en Tabasco, cercano colaborador de González Pedrero, candidato a Gobernador por el Frente Democrático Nacional, presidente del PRD, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; hoy muchos vemos con preocupación que el político que encabeza el gobierno federal es otro.

El presidente es el responsable directo de la catástrofe que está sucediendo en el país, no, no se trata de si uno es conservador o no, se trata de reconocer que la enorme deuda social que se tiene con millones de mexicanos no será saldada si la economía sigue contrayéndose, si la corrupción sigue como antes, o si el estado de derecho está al arbitrio del gobernante en turno. México requiere instituciones fuertes, de organismos autónomos, de un decidido combate a la corrupción, de un respeto absoluto a las leyes y de mejorar urgentemente la calidad de nuestra educación, no cometer el crimen de haberla entregado nuevamente a “maistros” afiliados a un sindicalismo anacrónico responsable de la decadencia de la misma.

Andrés Manuel fue elegido por el 44 por ciento de los votos, llegó por el hartazgo a la rampante corrupción de Peña Nieto y a la frivolidad y traperías de muchos gobiernos panistas; mañosamente manipularon las reglas del juego para hacerse de la mayoría en el Congreso al aceptar legisladores provenientes de otras bancadas, con lo que no reflejan el sentido del voto que los llevo a su curul. Hoy en el Congreso Federal, al igual que sucede con el de nuestro estado, los diputados de su fracción se han convertido en simples “corre ve y diles” que no tienen ni las agallas ni los talentos para decirle que no al responsable del ejecutivo, por ello López Obrador ha hecho y deshecho a su antojo; recién ha anunciado que procederá contra algunos de los organismos autónomos, de hacerlo se habrá dado un paso gravísimo para una mayor concentración de poder; recordemos que en nuestro país se tuvo que crear un organismo autónomo para garantizarnos lo que en cualquier país demócrata en el mundo es impensable: que el gobierno esté obligado a entregar la información a cualquier ciudadano; ahora el presidente pretende regresar a los tiempos en los que la rendición de cuentas eran potestad del gobernante en turno.

Defender a López Gatell es una clara muestra de la sinrazón que pone en peligro la vida de millones de mexicanos; no confundamos el argumento, tener derecho a un descanso no es siquiera tema a discutir, permitirle al responsable del combate de la emergencia sanitaria más grande que se tenga memoria, justo en los días en los cuales el número de contagios es mayor y contrario a la lógica de quedarse en casa es absolutamente criminal, como lo es la actitud del presidente al defenderlo públicamente.

¿Qué se les dirá a los miles de médicos y enfermeras que durante 9 meses no han visto a sus familias, a los cuales se les ha pedido no tomar días de descanso por no poder darse abasto ante tantos mexicanos muriendo?, repito cinismo y estupidez.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.