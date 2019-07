Está a punto de cumplir 300 años y -mucho más que Johnny Walker- sigue tan campante y sobre todo excepcionalmente resonante. Su origen se ubica en Cremona, un pequeño pueblo italiano.

Más que forma, Antonio Stradivarius le dio vida y por muchos años se llamó Piatti. Desde hace cuatro décadas está en manos de un gran mexicano y, al señalar “en manos de”, no podría haberlo expresado mejor. Porque Chelo, en manos de Carlos Prieto tiene alma, vida y corazón.

La esposa de Carlos, María Isabel, con ingenio y humor, le propuso bautizarle como “Chelo Prieto” y con ello le facilitaron los trámites de traslado en avión -como pasajero de excepción- al mítico violonchelo de uno de los más grandes ejecutantes de todos los tiempos.

Regio, como gentilicio coloquial y como adjetivo calificativo, Carlos Prieto graduado en MIT como ingeniero metalúrgico y a la par economista, en la cumbre de su carrera como industrial siendo el director general de Fundidora Monterrey, tomó una decisión crucial: ¡Dedicaría su vida a ser concertista de chelo! Hoy, el mundo se lo agradece.

El pasado viernes, tuve el privilegio de escuchar a Carlos Prieto contando pasajes de su vida e interpretando fragmentos y piezas para violonchelo en el Aula Magna del Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡100% vivificante!

Con la naturalidad que poseen los seres excepcionales, Carlos Prieto narró como aprendió ruso porque quería conocer y platicar con Dimitri Shostakóvich. Y, por una oportunidad inesperada, obtuvo una beca para estudiar música en Rusia con grandes maestros.

Hay seres que inspiran y reconcilian al ser humano con su máxima creación: La cultura. Carlos Prieto es uno de ellos. Hay que escucharlo.

LA PALABRA DE HOY: CHELO

En forma independiente a su gran carácter acústico, chelo es un diminutivo. Claro de violonchelo / violoncello en italiano. Instrumento de cuerda que se toca con arco y pertenece a la familia del violín y la viola.

Violín viene del italiano 'violino' también diminutivo de viola. Viola a su vez procede el provenzal 'viula'. El filólogo alemán, Friedrich Christian Diez (1794-1876), señaló que 'viula' proviene de 'viulari' que significa saltar… después adquirió el significado de bailar, lo que se producía al ritmo de la viula / viola. el violín y, porque no, del mismísimo violonchelo.

DE MI LIBRERO: LAS AVENTURAS DE UN VIOLONCHELO…

Carlos Prieto, además de extraordinario chelista, es escritor y estudiosos de nuestro idioma; a tal grado que también es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

Me atrapó apenas empecé a leer “Aventuras de un Violonchelo, historias y memorias”, desde el sencillo y puntual prólogo de Álvaro Mutis; pera continuar con “mi mero mole” el origen del concepto “laudero” o fabricante de laúdes; violines, violas y violonchelos.

Al surgir la palabra “laudería”, el arte de los “lauderos”, también apareció ante mis ojos, luthier en francés y de inmediato la relacioné con Les Luthier, espléndido grupo de comediantes y músicos argentinos que también son “lauderos” o creadores de increíbles instrumentos.

