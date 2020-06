Chapulines reelectos

Las llamadas Leyes de Reforma significaron para México un indiscutible salto histórico aunque, jurídicamente hablando, con o sin justificación, ni en la letra y menos en la práctica se plasmó la no reelección otorgando a don Benito Juárez un salvoconducto para que repitiera en la presidencia del país azuzando, no solo a la protesta política, sino generando revueltas y levantamientos armados contra el incautado y no renovado Poder Ejecutivo acaparado por el Benemérito de las Américas y sus liberales partidarios.