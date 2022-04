Desde mi prehistórica infancia escucho aquello de “la chapuza, acusa”, lo que viene a cuento por las patrañas o trolas que intenta el pejepresidente con la historia de la “casa gris” de José Ramón, su peque de 41 años (zafo). Sobre todo por aquellas ácidas críticas del mismo López Obrador a Peña Nieto, cuando lo vilipendió por su lujosa “casa blanca”.

Es incontrovertible que al presidente se le vinieron abajo las argucias que dio para justificar con disimulo que su hijo gozara de privilegios a costa del abuso de poder. Y, si algo le puede perturbar Andrés Manuel López Obrador es que él y su hijo seas de la misma calaña del ridiculizado Peña Nieto.

Dicen que “más pronto cae un hablador que un cojo” y así está sucediendo. Ya que resulta que la “casa blanca” era de un íntimo amigo de Peña Nieto que se enriqueció con múltiples contratos en el estado de México; y, la “casa gris” es de alguien que tuvo jugosos contratos con Pemex. En ambos casos les facilitaron las residencias por presumibles actos de influyentísimo.

El Diccionario del Español de México nos enseña que “el influyentísimo es la práctica en la que una persona se ve favorecida por la relación que mantiene con otra que ocupa una posición de poder, de manera que obtiene concesiones y privilegios”. Lo mismo dictadores que un sinnúmero de políticos rascuaches viven en continuo influyentísimo. Y lo peor que le ha podido suceder a López Obrador es que su hijo lo echara de cabeza siendo cómplice de semejante chapucería.

LA PALABRA DE HOY: CHAPUCEROS

La palabra chapuza tiene un origen singular, proviene delfrancés antiguo y tiene que ver con el oficio de la carpintería.Tiempo después fue adoptada por el español y en un famosodiccionario se relacionó con el verbo “carpintear”, neologismo atrevido e incorrecto. Desde entonces, la palabra chapuzay los chapuceros están relacionados con las equivocaciones ymetidas de pata.

Por lo tanto, lo chapucero es lo que se hace con poco cuidado, de manera deficiente y hasta tramposa. Se forma con elsufijo -ero que significa agente y la palabra de origen francés“chapuis” que significa “trozo de madera toscamente cortado”. En México, un chapucero también es un tranza.

DE MI BIBLIOTECA: LA SILLA DEL ÁGUILA

Nacido en Panamá de padres mexicanos, el escritor CarlosFuentes fue un distinguido miembro del destacado “boomlatinoamericano”, lo que se confirma con su novela satírica“La silla del águila”, la que ubica anticipadamente en el 2020,con personajes del poder político que con compadrazgo, hipocresía, sexo, traición y tranzas logran sus chapuzas. Y la verdad le atinó de todas, todas. Y cito:

“¡Por Dios, señor Presidente! Si desde la Colonia españolase hablaba en Madrid del "unto mexicano", es decir la mordida, la corrupción, la coima, latransa, como curso legal de "las influencias". Ya sabe usted, "el que no transa, no avanza"…

“El sillón del águila” se publicó en 2003 con el título modificado a “La silla del águila”. Y es un tratado de engaños,mentiras y chapuza.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.