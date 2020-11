Cédula profesional

El Artículo 5º de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa. Este artículo tiene su propia ley reglamentaria, relativa al ejercicio de las profesiones y en el capítulo I en las disposiciones generales establece que el título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios.

Así mismo menciona que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio y que toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. De acuerdo a lo establecido por la dirección general de Profesiones la cédula federal no tiene caducidad.

El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer de los Colegios de Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones, debiendo comprobarse previamente el haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de la ley y comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate. Recientemente un diputado federal presentó una iniciativa en donde propone renovar la cedula profesional, este diputado que es un mercader de la política con un grado académico que no pasa del nivel preparatoria y el cual no sabe porque se expide una cédula profesional, ya que él no la tiene, confunde la renovación de la mencionada cédula con los temas de actualización profesional y certificación profesional, temas en los cuales los colegios de profesionistas tienen más de 40 años trabajando en ellos, en áreas como las de medicina, contabilidad, arquitectura e ingeniería civil, eléctrica, mecánica y aeronáutica, por mencionar algunas, ya existen procesos de actualización profesional y de certificación, pues el debido ejercicio de las mismas garantizan la salud, la seguridad, las finanzas y el confort de los ciudadanos de este país.

Cosa que no sucede con los 620 senadores y diputados federales, personajes que en su mayoría no cuentan con alguna profesión y en cuyas manos están la elaboración de leyes y el cuidado de las finanzas públicas, la seguridad, la salud, el bienestar de los habitantes de este país y el manejo responsable de los presupuestos. A ellos se les debe exigir el título y cedula profesional para poder ser elegidos como representantes de los ciudadanos de este país.

El próximo año en nuestro estado se elegirá gobernador, alcaldes, regidores y diputados. Se necesitan candidatos con licenciatura, capacidad técnica y experiencia en su profesión, un error sería elegir saltimbanquis y vividores de la política que solo obedecen a su amo y se convierten en levanta dedos sin capacidad para debatir y que solo siguen instrucciones de sus dirigentes partidistas o del jefe del ejecutivo en turno y solo les preocupa cual sería su percepción económica mensual y sus canonjías.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.