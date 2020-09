Carta preocupante...

Aprovecharé éste espacio para transcribir el extracto de una carta que supuestamente Fidel Castro envió a Hugo Chávez y que fue leída por el periodista Iván Ballesteros en Radio Caracas TV en mayo 2007. A fines de ese mismo mes, Chávez cerró esa estación.

“Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil y las FARC las has animado tú. El pueblo del poder está muy cerca, los pobres son mayoría y no tienen memoria, inyéctales desesperanza y acusa al pasado de todos los males; tu verbo es simple, emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la IGNORANCIA, el verbo debe ser encendido, de autoridad, de poder.

No te preocupes por los ricos y clase media, solo necesitas tu 80% de pobres. Los ricos salen corriendo si les haces Buu. A los católicos les encanta menciones la Biblia o a Cristo, solo rezan, sin acciones no van a llegar a ninguna parte, son unos bobalicones. Mientras la Iglesia esté dormida aprovecha, cuando decidan moverse ya estarás instalado, sigue acusándola, los católicos sin liderazgo no son nadie y ningún curita va a reaccionar, si algunos quieren hacerlo, sus superiores los controlan.

Si ves algún sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo, si el pueblo cristiano se te revela, será tu último día pero difícilmente vendrá. Despierta el odio, divídelos, se eliminarán unos a otros, la violencia te ayudará a instalarte más tarde,mientras tanto háblales de Democracia.

Pide dinero y compra fidelidad, quienes se opongan o te aconsejen deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero o sácalos del país para evitar la prensa. Quienes se opongan siémbrales delitos, eso los descalifica. Mantén mayoría en la asamblea, a tu lado la Fiscalía y el Tribunal.

Compra militares, ponlos donde hay bastante dinero, CORRÓMPELOS para lograr fidelidad, pon algunos en la petrolera, logra el control militar, ofrece cursos para cambiar indecisos de los puestos clave. Si logras 300 militares de alto rango con comando de tropas eres indestructible. Compra a los banqueros, a los grandes comerciantes. A los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades. Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y golpistas.

Hazte el débil, la víctima, para manipularlos. Si no puedes comprarlos cierra los medios de comunicación y las televisoras. Si tienes todo avanza a la tercera etapa. Aquí ya puedes violar la Constitución, nadie te lo va a impedir, ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero, acúsalos de espías o corruptos, desprestígialos. Detén líderes laborales, periodistas, empresarios, los demás escaparán del país o escarmentarán.

Reestructura el gabinete, deshazte de tus colaboradores, a unos prémialos, a otros deséchalos, ya no hay oposición; pon camaradas, establece el estado de excepción, suspende las garantías, lanza el toque de queda, cierra todos los medios de comunicación, destituye alcaldes y gobernadores de oposición, anuncia la reestructuración de todas las áreas del estado y la elaboración de una nueva Constitución; forma un Consejo de gobierno con 500 miembros, en ese Consejo asesor estaré yo”. Fidel Castro

¿Vemos similitudes con lo que hoy nos sucede? ¿Será solo coincidencia? * La autora es consejera familiar