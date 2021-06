No una vez, ni dos, he escuchado a los políticos de Morena que aspiran a algún cargo político en las actuales elecciones afirmar, sobre todo en las entrevistas que se les hacen a través de los medios que “se llevarán carro completo”. Sin duda. Vale el comentario que esta novedad no es ninguna. Lo sorprendente es lo que los políticos del partido de Obrador nunca apuntalan, siempre lo ignoran o se hacen “tontitos” al evitar, en sus comentarios, el motivo fundamental de su dominio, de su arrolladora fuerza, incluso a nivel nacional, como partido, o mejor aún, como organización política que incluso no se ha convertido en un partido político formal.

Lo lamentable para la mayoría de mexicanos que no se han subido al carro completo es la enorme capacidad del presidente para comprar votos, para subir a Morena millones de votos que, por el simple agradecimiento con Obrador, están con él, con Morena pues.

Que no se confundan en consecuencia los políticos de Morena, adjudicándose buenos gobiernos; obra valiosa en sus administraciones. Nada de eso existe. Han dejado para el pueblo de Baja California solo ataques y palabrería de que ellos son honestos y no roban, puras amenazas; abuso de declaraciones contra los corruptos; mentiras y más mentiras que ello no mienten, que ellos son honestos ¿y la liberación de la profesora Elba Ester Gordillo, corrupta líder del SNTE? ¿Y el perdón de Carlos Romero Deschamps, líder de los trabajadores de PEMEX, corrupto millonario gracias a las cuotas de los obreros petroleros? ¿Y Emilio Lozoya, máxima evidencia de la corrupción en Odebrecht en México, encarcelado en Europa y hoy disfrutando del perdón milagroso del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiere usted más Mario Delegado, presidente de Morena? Le basta con ello a Marina del Pilar o a Norma Bastamente que de pronto se monta en Morena para dar fe de su honestidad. Señor gobernador Jaime Bonilla, ¿será suficiente con estos comentarios?

Lo lamentable es que en la palabrería politiquera de estos morenitos, nunca lo mencionan. ¿Por qué calla esto Mario Delgado o Marina del Pilar? ¿Por qué lo ignoran o son oídos sordos a estas enormes dudas que se tienen en torno a nuestro presidente? ¿Sabe usted cuántos cientos de miles de maestros somos en todo el país? La cuota sindical infalible, obligada mes a mes. Hoy fin de mayo de 2021 mi descuento por cuota sindical es de 175 pesos. Súmele por 12 meses y súmele la vez a cientos de miles de profesores. “Pobrecita Esther víctima de los corruptos gobiernos” ¿Quieres un comentario más claro, Mario Delgado? ¿Por qué libera de la cárcel el presidente Obrador a Elba Esther, a Emilio Lozoya y a Carlos Romero Deschaps? Y Manuel Barlett, hoy funcionario de lujo de la 4T.

Claro, se requiere no ser un retrasado mental para no entender por qué Morena se llevará el carro completo. Por la entrega total del Presidente a apoyar a las familias más vulnerables del país. Eso es todo. Así de simple. Y eso a la vez está perfectamente bien. Plausible cien por ciento. Pero, ¿qué obras importantes ha dejado Marina del Pilar en Mexicali o Jaime Bonilla en Tijuana? Y reitero una vez más lo que ya he escrito en otros comentarios, simplemente para contrarrestar la permanente letanía de los morenitos: “Nosotros no mentimos, nosotros somos honestos, nosotros no robamos” y bla, bla. Siete bulevares enormes y bien planeados, así como siete puentes a desnivel que hace de Mexicali una ciudad moderna fueron obra de los panistas; los principales puentes viales en Tijuana son obra del PRI y panistas; y cinco enormes Centros de las Artes en Baja California, orgullo del noroeste; el acueducto que conduce agua del río Colorado a Tijuana es obra de Milton Castellanos. ¿Desea alguna otra información? Existen varios ejemplos.

Sí, se llevarán carro completo, ¿y? Sin duda más “obras son amores” y no turbias razones, diría yo por aquello de que “nosotros no robamos”. Lástima, yo voté por Morena. Pero soy eternamente amante del liberalismo económico, del desarrollo, del crecimiento, al margen de la ayuda, apoyo a los más vulnerables de México.

*- El autor es artista plástico.