Buscando ciudadanos

Somos lo que hacemos



Hay atributos que son indispensables para tener nuestro nombre en buen recaudo, entre muchos encuentro en la honestidad y en la congruencia, dos que me resultan fundamentales para que la consistencia de las acciones sea reflejo fiel de la persona. Los 21 ex diputados de pacotilla, que buscando agradar al nuevo grupo dominante de la política estatal renunciaron a la elemental dignidad que se necesita para defender ideales y con ello ser congruentes, son una clara muestra de cómo nuestras acciones deben reflejar el prestigio o desprestigio que uno se construye cuando por gusto propio decide hacer vida pública. Hago votos porque los ciudadanos de ésta estado se los reclamemos siempre.

¿Si ya saben cómo soy para qué diablos me invitan? bien pudiera ser la pregunta que muchos de nuestros funcionarios públicos, sin decoro alguno, nos harían, después de haber hecho lo que les viene en gana, para terminar siendo nosotros, los ciudadanos, los sorprendidos, nada importa el partido del que provienen, poco si su apellido es Díaz, Arregui, Torres, Pérez Tejada o Hirata; a ver, vuelvo a preguntarle lo que he preguntado durante las últimas semanas, ¿le sorprendió lo que hicieron estos 21 sinvergüenzas que no tuvieron los pantalones para representarnos defendiendo el estado de derecho?, si la respuesta es no, ellos están jodidos, pero nosotros más; primero, por haberlos dejado solos y segundo por seguir eligiendo a gente de tan baja estatura moral e intelectual. Pareciera que los ciudadanos nos sentimos cómodos con el papel de plañideras de nuestro propio funeral, conformándonos con seguir escuchando el adoctrinamiento del canal PSN y de la pobre justificación que 5 siempre serán mejor que 2.



Estoy convencido de que sólo será a través de la participación ciudadana que lograremos ser un contrapeso real a políticos irresponsables, la gran mayoría de ellos de cuarta porque los ciudadanos nos hemos conformado en ser iguales, para muestra sólo hace falta observar la cantidad de vehículos circulando por nuestras calles sin haber sido importados; conducidos por quienes prefieren pagar una mordida disfrazada a ANAPROMEX o a ONAPPAFA, a poco cree que no reparten dinero en los tres órdenes de gobierno, que pagar su importación y exigirle al gobierno cuando uno paga lo que debe de pagar.

A nuestros políticos les importa un carajo respetar nuestra constitución porque siguen siendo beneficiarios de nuestro malemadrismo, de nosotros, los supuestos patrones que terminamos rumiando nuestras penas al amparo de la cerveza con los amigos, jamás con acciones concretas que nos permitan construir una mejor comunidad. Nada explica mejor porque después de un alcalde digno del olvido llega otro igual o peor, la constante es la misma, ciudadanos que renunciamos al menor compromiso con la causa pública.

Hoy, ante lo que muchos bajacalifornianos consideramos un atropello a nuestras instituciones, debemos de ser nosotros, los ciudadanos los que hagamos valer los medios para defender el estado de derecho que ha sido vulnerado. Medios de defensa hay varios, pero forzosamente requieren que el Congreso notifique la Declaración de Procedencia al Gobernador y que él ordene la publicación de la misma, de no ser así sólo podrá interpretarse como el contubernio de un decadente grupo en el poder que busca pactar la impunidad con los que llegan. Hoy lo que nuestro estado requiere urgentemente son ciudadanos de primera, no habitantes de quinta, ¿Quién dice yo?







*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.