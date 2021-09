Burocracia reumática

El tema de la radio frecuencia de la Policía Municipal, del asesinato del agente municipal, Luis Quintero Machado, la reducción de casi 7 millones de pesos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la falta de tecnología nos hizo reflexionar acerca de lo frágil que es la prestación de la seguridad, cuando se envuelve en las decisiones burocráticas.

Desde febrero de este año se empezaron a prender los focos rojos de la comunicación interna de la Policía Municipal. Las fallas se hicieron evidentes y los agentes empezaron a comunicarse a través de Telegram o whats, con el riesgo que eso conllevaba.

Qué clase de administración tenemos, que no ha podido solucionar el problema que pone en riesgo a los elementos de la corporación y por supuesto de la población.

Les explicamos con peras y manzanas a los funcionarios, quienes aún no se han puesto de acuerdo para adquirir el urgente sistema de comunicación interna, cuyo recurso ya fue aprobado y asignado por el Estado, pero están entrampados en la marca del sistema operativo.

En la falta de comunicación le va la vida a los agentes y a los ciudadanos:

¿Por qué?, les explicamos:

Si no existe una comunicación adecuada no se pueden transmitir a tiempo los datos de los presuntos responsables de los ilícitos, su detención se complica; no es posible solicitar unidad de la Cruz Roja, con rapidez de vida o muerte; no es factible ir comunicando la ruta que lleva una persona herida para que sea atendida en una unidad hospitalaria. Por decir lo menos.

En el caso del agente asesinado el viernes pasado, Quintero Machado, el compañero que lo subió a su patrulla para que le abrieran paso y poder llegar al Hospital General, no pudo hacerlo con rapidez.

Comentan que su unidad no tenía códigos ni sirena para informar, vía radio, al Hospital General de Mexicali las condiciones en las que recibirían al policía herido.

El tema de la frecuencia es indiscutiblemente urgente porque en cada momento, cada intervención representa un riesgo muy alto para policías y ciudadanos.

La autoridad responsable de acelerar el proceso no está entendiendo la magnitud de esta problemática.

El tema de si sería Motorola, Kenwood o Matra, se enrareció, profundizó, los paralizó y dejó con los dedos en la puerta a los agentes y población, por la falta de acuerdos.

Los funcionarios municipales se inclinaban por la marca Kenwood.

Mientras que al interior de la DSPM la apuesta era por Motorola. A Matra, que es la marca manejada por el estado, nadie en el municipio la impulsaba por ser muy cara, su costo llegaba a los casi cien millones de pesos.

La alcaldesa, Lupita Mora habría dicho en diferentes reuniones que no firmarían contrato con Motorola porque en la 4T no hay monopolios y estos lo eran.

Adquirir Motorola significaba un precio de alrededor 20 millones en una primera etapa y luego otra cantidad igual para concluir con todo el proceso de comunicación.

Comprar Kenwood preveía un gasto de alrededor de diez millones de pesos más, ya que no es compatible con el sistema actual, se tenía que emigrar completamente y desechar el equipo que se tiene actualmente.

Incluso hay algunos aparatos actuales, que con solo cambiar una pieza podrían funcionar.

El conflicto trae nerviosos a más de dos, obviamente a los agentes y algunos representantes de ellos como el caso del ex director, Alejandro Monreal, quien exigió una inmediata solución a este problemota.

Pareciera que se visualiza un acuerdo. Esperemos, porque ya bastante tenemos con los malos.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.