Atentado a nuestra democrácia

No hay que ser adivino para saber los resultados de la “consulta ciudadana” organizada por el gobernador electo Jaime Bonilla, para saber los resultados, obviamente a favor de que se quede los cinco años tan anhelados, y no los dos por los que ganó en las urnas en Julio pasado. Un proceso a todas luces ilegal y una trampa para seguir viéndonos la cara.

Porque no hay que olvidar que fue el propio Congreso en 2014 quien aprobó que ésta elección fuera solo por dos años, para empatar así las elecciones federales con las locales y ahorrar recursos. Por lo tanto, cuando se convocó a elecciones, todos, los candidatos y los ciudadanos sabíamos que el período por el cual aspiraban gobernar y votaríamos los electores, era por dos años.

Escuchando la entrevista de Carlos Loret de Mola recientemente hecha a Bonilla sobre éste punto, éste no tiene empacho de asegurar que cuando se registró no lo sabía, que él se registró por cinco años, y su proyecto de gobierno lo hizo por los cinco, algo nada creíble, al haber sido público. Cuando alguien miente tan descaradamente, y pretende se le crea, insulta la inteligencia, pero además se auto desacredita, pierde toda calidad moral.

La “insistencia” del señor Bonilla a salirse con la suya fuera de la ley, lo desacredita dentro y fuera del Estado. Sin calidad moral por las ilegalidades que está cometiendo, ¿Cómo creerle a un gobernador que de antemano, trata de pasarse las leyes por el arco del triunfo? Cuando tome protesta como gobernador, y jure cumplir y hacer cumplir la Ley… ¿Con qué calidad moral lo va a hacer, si sabe que si se queda por más tiempo del que ganó ya de antemano no la está cumpliendo?

Es también lamentable que los diputados morenistas de la actual legislatura, al ser mayoría, se presten a este tipo de contubernios, convocando a una “consulta ciudadana” preguntando si estamos dispuestos o no, a violar la ley y la voluntad del electorado expresado en las urnas en las elecciones recientes. Si llega a “ganar” ésta truculenta consulta, ¿Con eso se legítima burlar una elección y la ley que la protege? Algo que también aseguró Bonilla en la entrevista mencionada, fue que López Obrador no lo apoyaba, porque dijo “El no se mete en estas cosas”, como tampoco influye en su pretensión, algo difícil de creer.

O usted piensa que es coincidencia que precisamente en ésta fecha venga López Obrador a Baja California? ¡ Por favor ¡ Viene a darle el espaldarazo a su cuate, y a “ convencer” con su presencia. Pero lo más peligroso, a avalar que se viole la ley y que la voluntad de los bajacalifornianos expresada en las urnas no cuente.

¡Y es el Presidente ¡ Desgraciadamente de ésta forma, se está desgastando cada vez más, la incipiente democracia que existe en México y que tantos años de esfuerzo y pérdida de vidas nos ha costado. Con este acto ilegal y abusivo, la Democracia y el Estado de Derecho se están desvaneciendo peligrosamente para México. ¡Mujer Mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es Consejera Familiar.