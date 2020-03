Asegure sus activos digitales

Los activos digitales es todo aquel acceso con usuario y contraseña de las plataformas que conforman su comunicación digital. Este ir y venir por las empresas me ha enseñado que es un foco rojo tremendo porque no se le presta la atención debida y termina en manos de “el que trabajaba aquí pero ya no está y no sabemos cómo acceder”. Así el asunto.

La columna de hoy es muy importante, una de las más importantes que he escrito y que me voy a extender en una videoconferencia, le adelanto que si o si me tendrá que buscar en mis redes sociales para conseguir información extra, y no estoy jugando: esto es de vida o muerte (para su negocio). Aprovechemos la cuarentena para poner orden, nunca tenemos tiempo ¡hoy si!

¿Usted sabe dónde están las llaves de su empresa, oficina o negocio? ¿las dejaría por ahí?, ¿deja usted sus cheques firmados en blanco encima de su escritorio?, ¿deja su auto abierto con las llaves pegadas?, ¿Deja su negocio abierto de noche con las computadoras prendidas?, ¿deja la caja abierta porque confía en todos sus colaboradores?, ¿le da una tarjeta de crédito a un colaborador para que vaya a pagar a proveedores? pero sin hacer pedido, sin conocer al proveedor… total su colaborador “le sabe”.

Ese “le sabe” ahhh como ha dado dolores de cabeza. Si usted no tiene asegurados sus activos digitales, está en un peligro equivalente al párrafo anterior, entonces vámonos al mundo digital, al internet.

Hay que asegurar los siguientes Activos Digitales, así que póngase a investigar porque usted debe de saber puntualmente la siguiente información (anótelo en su libretita enseguida de sus passwords del banco):

1.- Dominio: es el www.miempresa.com ¿dónde lo compró? o se lo compraron, necesita saber usuario y contraseña del ‘dominio’

2.- Sitio web: en que plataforma se lo hicieron y el acceso al mismo: usuario y contraseña, pregunte “¿cómo entro a moverle?”

3.- Hosting: pregunte dónde está hospedado su sitio, usuario y contraseña, y también averigue por cuánto tiempo está pagado, para que tenga referencia, Usted debió haber pagado alrededor de 1,500 - 2,000 pesos.

4.- E-mail: dónde están hospedados sus correos (generalmente es el mismo sitio anterior) y tenga la lista de correos electrónicos de todos sus colaboradores y la contraseña (password)

5.- Página de Facebook: pregunte por los permisos, en una página de Facebook (o fanpage) usted debe de ser el único administrador, nadie mas, los demás colaboradores pueden ser de editores para abajo; los editores tienen todos los poderes menos el de robarse su página, o para no ser tan alarmista, digamos que no tiene autorización para cambiar el administrador (y robarse la página, ni modo, he visto varios casos).

6.- Twitter, Instagram, YouTube y todas las redes sociales: usuario y contraseña

7.- LinkedIn: pregunte si alguien tuvo a bien hacerle la página de empresa en LinkedIn, si es así, exija ser el administrador.

8.- Google Analytics: por favor, si usted tiene un sitio web, tiene que tener el Google Analytics conectado y usted debe de ser el administrador universal.

9.- Revise los servicios contratados: plataformas de email marketing, CRM’s, gestores de redes sociales, en fin, absolutamente todos los servicios digitales deben de tener un usuario y contraseña.

Adicional a todo lo que le acabo de decir, elija un solo correo electrónico donde se concentren todos los accesos, desde donde se abran todas las redes sociales, así usted podrá tener orden, porque es una verdadera pesadilla no tenerlo. No quisiera alarmarlo, pero si, entre en pánico y haga su lista a la brevedad. No quiero que a usted le pase, cuide sus activos digitales.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.