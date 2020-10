Analizando el tejido laboral mexicano (2).

Señalaba en la anterior entrega sobre la semana de conferencias virtuales en materia laboral, organizadas por Index nacional. Yo coordiné la sesión sobre la “Reforma laboral en materia de subcontratación”. Hago algunos comentarios de lo que en general tratamos en ese panel.

Señalé que aunque se cuestione la globalización, existe una intensa competencia en los mercados internacionales de productos, servicios, tecnologías, recursos naturales, amplitud de mercados y también en trabajo. Esto sugiere que como país nos debamos transformar no sólo por romper paradigmas de si debe cerrarse el comercio para privilegiar al productor local o abrirse para favorecer al consumidor global; la visión de largo plazo debe sustentarse en competitividad (competencia país y competencias laborales, por ejemplo), reestructuras organizativas en la producción como las que hace a IMMEX pero también en lo referente a la administración, la capacitación, la cultura y la convivencia. Eso es lo que también está detrás del T-MEC con los ajustes incorporados en materia laboral.

Respecto al modificado tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, hay que reforzar en algunos aspectos -y construir en otros más- un contexto competitivo pues estamos en riesgo de que la economía y el país se vuelvan obsoletos; por eso se reiteró que debemos repensar los beneficios del outsourcing y, más aún, como una herramienta para reactivar el empleo por los efectos que ha ocasionado la pandemia del Covid-19.

Eso es válido, se dijo en el panel, porque en esta pandemia no es fácil estimar la velocidad para recuperar el empleo, el estimar el número de empleos formales que serán reestablecidos ni si podrán los trabajos ser retenidos pues varias empresas cerraron operaciones y otras más pueden estar en riesgo de caer en suspensión en los próximos meses.

Aunque el outsourcing, transparente y legal, el no simulado, puede considerarse como compleja válvula de reactivación porque el distanciamiento social sigue siendo prioritario y permanecerá (voluntaria y autoritariamente ante una segunda ola de contagios) podría ser no muy recurrido mientras la inmunidad no sea generalizada o no se tenga con alguna vacuna.

Menciono algunas de las conclusiones del panel. Una fue que será mejor subcontratar que cerrar definitivamente un centro de trabajo, liquidar empleados y volver a contratar cuando lo permita la apertura total. Otra conclusión fue el evitar incumplimiento y la informalidad laboral, es decir, no incurrir en contrataciones de personal incumpliendo las prestaciones sociales, no registrar salarios menores a los estipulados entre empresa y trabajador y, firmar alianzas para la seguridad e higiene en el trabajo.

Bajo esta y otras consideraciones en el panel que coordiné, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo señaló que se avanzará en un registro nacional de empresas de subcontratación, el fortalecimiento de las inspecciones y candados para garantizar la tercerización de tareas dentro de las empresas-organizaciones. Además, se buscará una subcontratación acotada para que no abarque la totalidad de las actividades en una empresa y, se cuidará sea por especialización, es decir, justificar ese tipo de contratación por el carácter especializado de las tareas a desempeñar.

En la siguiente colaboración abordaré sobre la política gubernamental, sobre los contratos colectivos y derechos de los trabajadores a organizarse. También los ajustes para que los centros de trabajo sean sanos y seguros, así como planteamientos que en materia laboral abordaron los representantes de organismos empresariales.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.