Análisis de un video

Hace apenas unas horas, en redes sociales comenzó a circular un video con una duración de 4:42 minutos, supuestamente realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que se menciona a Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California y a los integrantes de su gabinete encargados de la Seguridad Pública en B.C., así como una serie de señalamientos a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un video anónimo publicado en YouTube, donde se aprecia a 15 personas supuestamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde uno de ellos mediante una lectura informa a la población en general del estado de Baja California “…el CJNG está presente en su estado y les quiere hacer saber que las muertes que están ocurriendo son a causa de la corrupción interna que hay dentro de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno",

Este mensaje, refiere ser de “El Mencho”, líder del grupo criminal y señalan la supuesta corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)

También exigen a las corporaciones policiacas que dejen de recibir dinero del Cártel de Sinaloa y de los Arellano Félix.

Respecto a la prensa más destacada de la región ha sido muy prudente en sus comentarios y publicación de este video, quizá para no hacer apología o por la inseguridad de el origen del video, ya que este fue quitado por las políticas de la plataforma en que se publicó; así como la veracidad del contenido que no cuenta con datos que permitan un seguimiento a lo ahí leído y la serie de señalamientos sin elementos de convicción.

Posteriormente empezó a circular otro video que refería que el primero era falso: que habían tomado un viejo video y lo habían editado con una grabación diferente del original.

Quien no fue nada prudente fue el Gobernador del estado Ing. Jaime Bonilla, quien refirió no haber visto el video pero al comentarle que en el video decían que hiciera su trabajo respondió: “no vienen aquí, yo aquí estoy trabajando. No hago caso a ese tipo de cosas” también refirió “No se hace caso omiso, pero perro que ladra no muerde”, dijo el gobernador Bonilla

Por otra parte hay quienes refieren que para la Fiscalía General de la República el vídeo de un grupo criminal que amenaza a funcionarios estatales y federales, incluido el gobernador Jaime Bonilla, es un montaje de imagen sobre un audio reciente; pero que la FGR ya investiga el caso.

Haciendo un análisis del video subido en YouTube, se aprecia una cronología en su contenido: en cuanto pausas por parte del lector, al momento de seguimiento de los renglones; coincidencia en las pausas en el cambio de páginas así como el tiempo de recuperación de la lectura y se aprecia un ruido de papel que empata la imagen.

Esperemos para saber cómo se desarrolla la historia de este hecho inédito en B.C.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.