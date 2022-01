Bien pude haber titulado mi columna con la palabra solecismo en lugar del rebuscado término anacoluto. Pero no lo hice por temor a que se pensará que ahora me dedico a la climatología, pues no. Anacoluto o solecismo son figuras gramaticales que con frecuencia se utilizan en forma retórica y que pueden llegar hasta la reticencia…

Me explico: Se han hecho un sinnúmero de análisis políticos, económicos y sociales sobre la forma de proceder del pejepresidente y, en la mayoría de dichas disecciones, ¡nomás no la libra! A pesar de ello, muchos siguen estando de acuerdo con las intenciones del recluido por COVID (por no usar cubreboca) en el Palacio Nacional; pero también, cada día aumentan los que no aprueban su proceder.

Por ello, aquí me embarco en las aguas turbulentas y turbias de su forma de hablar. El discurso del pejepresidente y de varios de sus secuaces es -sin duda- anacoluto con fuerte tendencia a la reticencia. La Real Academia define así la reticencia: “Efecto de no decir sino en parte y no darse a entender claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse”.

Y, por supuesto, las barrabasadas y disparates también producen daño. Muchos opinan que no sabe lo que dice; pero yo creo que sí sabe lo que quiere: Imponer su voluntarismo “en contra de los que están en su contra”. Y desde el poder se salta las trancas, incluidas las de la Ley. Y con un discurso anacoluto dominado por la reticencia le pega a sirios y troyanos…

¿Quiere un ejemplo? : “No eran muchas y son conservadoras”, refiriéndose a una multitudinaria manifestación de mujeres que pedían el aborto libre. ¿!

LA PALABRA DE HOY: ANACOLUTO

Del latín 'anacoluthon' y ésta, del griego 'anakolúthos' que significa “que no sigue, inconsecuente” / an- es prefijo privativo y 'akoluthos', “que sigue” como en la palabra acólito.

“El anacoluto es una ruptura en la construcción sintáctica, un desequilibrio, una asimetría que puede llegar hasta la incoherencia”, dicho sin darse cuenta o con malicia.

DE MI LIBRERO: EL RECURSO DEL MÉTODO

En palabras del propio escritor cubano, Alejo Carpentier, acerca de su novela publicada en 1974: “El recurso del método es un simple juego de palabras sobre 'El discurso del método de Descartes'. El dictador, personaje central de mi novela, recurre siempre a un método que es no tener ninguno”.

“El recurso del método” junto con “Yo el Supremo” de Augusto Roa Bastos, publicada también en 1974 y “El otoño del patriarca” del colombiano Gabriel García Márquez, publicada un año después, integran una trilogía imperdible denominada “novelas de dictador”, quienes hacen y dicen hasta lo imposible con tal de perpetuarse en el poder.

Klaus Müller-Bergh dice de la novela de Carpentier: “… visión absurda en apariencia por lo grotesco de la misma, pero no por ello menos convincente de la comedia humana”.

Lo peliagudo sería que la ficción de las novelas se convirtiera en realidad en nuestro país por medio de la reticencia de un mañanero discurso anacoluto.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.