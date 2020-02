¿Alcanzará la realidad a AMLO?

Esa es la incógnita que está por dilucidarse, este año sin duda será de grandes resultados, sean estos favorables o en contra de la sociedad. Ningún mexicano bien nacido le apuesta a que al presidente AMLO le vaya mal, al contrario, si le va bien a él nos va bien a todos los habitantes del país.

Todas las promesas realizadas en campaña están en entredicho, la gente espera ver cumplidas sus demandas. Prometió abatir la pobreza, terminar con la delincuencia y corrupción, pero también dio su palabra de que la economía crecería al 6% del PIB.

Hasta ahora no se han cumplido los compromisos, a pesar de que muchos de sus seguidores argumentan que todavía es poco el tiempo para demostrar que será buen presidente, que habría que otorgarle el beneficio de la duda.

Otros, por su parte, están desesperados porque no ven la luz al final del túnel, e inclusive arguyen que vamos para atrás, que ha habido retrocesos importantes.

Los únicos que se encuentran satisfechos, son las personas de la tercera edad, los ninis y las personas con capacidades diferentes, pero no de todo el país, son sólo algunos estados de la república los que idolatran a AMLO, en otros estados la población lo ha abucheado.

Los feminicidios, la delincuencia, la economía, han sido un dolor de cabeza para el presidente, sin embargo, su habilidad de escurridizo lo hace salirse del tema y crear cortinas de humo para evadir las respuestas.

A pesar de ello, las críticas en las redes sociales y hasta los memes han subido de tono y de manera grosera lo descalifican sin consideración o respeto por la investidura. Con este ambiente da la impresión de que muchos no lo quieren, pero también que muchos lo adoran.

La sociedad se encuentra dividida, la concentración de poder llega a extremos nunca vistos en la historia reciente de México. No tiene contrapesos, ni siquiera los partidos han sido una oposición propositiva, la mayoría de los legisladores federales y en los congresos locales están con el presidente.

Tiene el apoyo irrestricto de las fuerzas armadas, los empresarios están de su lado y los miembros del gabinete no lo contradicen ni lo perturban. A pesar de contar con todo el apoyo y la concentración del poder, tal si fuera un dictador, tiene su talón de Aquiles.

Algunos califican la actitud asumida en las “mañaneras” trágica, profana y deshumanizada, por seguir acusando a los gobiernos anteriores de todos los males que padece el país. Le espetan en las redes sociales que eso es un absurdo; continúan las sátiras diciendo “que hemos pasado del desastre al caos”, “estamos enterrados en la corrupción, violencia, maquillaje de prueba, la indiferencia y el terror creciente”.

AMLO ha recibido muchas críticas por sus declaraciones acerca de los feminicidios y recientemente de la muerte de una niña de 7 años, lo califican de deshumanizado. Esta noticia y otras similares han sido titulares de muchos medios a nivel nacional, un sector muy importante de la sociedad no aprueba su actitud cuando se habla de feminicidios y se defienden posturas políticas.

No sabemos con exactitud cuánto tiempo más durará la “luna de miel” con la 4T, a pesar de contar con más del 50% de aceptación en su desempeño, este año será crucial para demostrarle a sus detractores que él está llevando al país a “buen puerto” y que es mentira que en el gobierno no hay timón. De no cumplir con las promesas realizadas, a pesar de tener todo el poder. Es muy probable que la “realidad” se encargue de poner las cosas claras y en su lugar.

*- El autor es economista egresado de la UABC.