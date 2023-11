Se comenta que es bueno leer biografías de personas que uno admira o que sobresalen en algún aspecto que te interesa ya que algo se puede aprender de ellas. En este caso tomaremos algunas ideas de filosofía de vida de Albert Einstein, famoso científico que es referencia en muchos eventos.

ALGUNAS DE ELLAS

La primera es: Cualquier hombre que lea mucho y use su cerebro muy poco termina siendo un flojo en sus hábitos de pensar. Esta idea nos lleva a una premisa que es muy real, a nuestro entender: todo evento exitoso parte de una idea, o sea de un pensamiento. Este pensamiento nos debe llevar a la acción, y ésta a los resultados. Si no tienes buenos pensamientos o ideas será muy difícil que cambie tu situación.

Una segunda frase sería: La lógica te lleva de la A a la Z, pero la imaginación te lleva a donde sea. Ya viene fin de año, y en las empresas o instituciones se empiezan a planear objetivos para 2024, generalmente son crecimientos lineales, 10, 20, 30%…lo interesante sería que fueran exponenciales, 100, 200, 500%; aquellos se logran haciendo lo mismo un poquito más, estos se logran haciendo cosas diferentes con imaginación.

Una tercera puede ser: Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; de la que no estoy seguro es la del universo. Aquí entra en acción la virtud de la humildad, y el individuo tiene que darse cuenta que podemos ser autores de las peores tonterías, y por lo tanto la necesidad de tener buenos consejeros. Entre más alto subas más los necesitas

Una cuarta idea: La sabiduría no es un producto de la escuela, sino del esfuerzo de toda la vida estar luchando por adquirirla. Este es un refrendo de la famosa frase de Sócrates, yo sólo sé que no sé nada.

TRES MÁS

Quinta: Solo una vida vivida para otros es una vida que vale la pena. Esto es algo que los empresarios exitosos lo tienen muy claro, entre más grande el mercado que sirven y más útil su producto o servicio más utilidades generan.

La sexta: Si no puedes explicar algo a un niño de seis años, quiere decir que no lo has entendido. Esto lo veo en relación a cuando tiene uno un problema es muy bueno escribirlo, definirlo, tenerlo claro. Esto ayuda mucho a la resolución del mismo. Terminamos con esta: Una persona inteligente evita tres cosas en la vida: en su juventud, la lujuria. En la madurez ser pendenciero. En la vejez ser codicioso. Esta última frase estimado lector se la dejamos de tarea, encuentre la aplicación personal de la misma.

Einstein falleció en 1955, y cuando de una persona se sigue hablando o comentando de ella después de casi 70 años sin duda algo hizo bien. ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.