La realidad se impone y aunque no quisiera ser ave de mal agüero, viendo lo que está sucediendo, presiento que todo va a ir de mal en peor. De hecho, tres grandes áreas ya han sufrido daños incalculables: la salud, la economía y la educación.

A pesar de la perorata oficial, por desmañanada que sea, las cosas pintan color de hormiga. Aun con miles de millones de pesos guardados en un cajón y con el anuncio de que la vacuna contra el coronavirus será gratuita y de uso universal, lo que mientras no suceda, resuena a hueca promesa electorera ante un creciente contagio y mortandad infernal.

A la par y en la palestra está la culpabilidad de Peña Nieto y sus compinches (más que pinches) y si ello se demuestra judicialmente, encarcelarlos será un deber legal y no sólo un discurso a modo electoral. Porque, en lo que eso sucede si es que pasa, hay un obligación de administración pública y ejercicio del poder para contener de manera más efectiva una epidemia mega monumental.

Mentar que los derechos humanos serían violentados por obligar al uso generalizado de cubrebocas es una reverenda insensatez. Ante tal declaración, del lazarillo Gatell no me queda más que pesar que su mente vaga alterada, ciega y confundida – en una palabra: obnubilada-. Y no sólo miente; sino que profiere una auténtica mentada.

LA PALABRA DE HOY: AGÜERO

En la sección de lengua y etimologías del Centro Virtual Cervantes se puede leer:

“…agüero lo mismo que augurio es un anuncio. Pero, si tal presagio se refiere a un suceso desfavorable, se suele decir que quien lo advierte es “ave de mal agüero”.

Concepto que se remonta a tiempos del Imperio Romano, cuando se conformaron metáforas acerca del revuelo y trino de ciertas aves con una interpretación profética. Así, el graznido del cuervo se convirtió en signo de graves predicciones...

Pero, dejando el fatalismo de lado, en el archipiélago del océano Atlántico denominado Canarias, agüero se deriva de agua y significa “lluvia muy fuerte”. Nosotros por acá le decimos aguacero.

DE MI LIBRERO: LAZARILLO DE TORMES

El título original es “La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades”. Data de 1554 y es considerada como precursora de la novela picaresca. Se atribuye a distintos autores; pero, lo más seguro es que sea una obra anónima escrita en estilo epistolar (con forma de carta) que despliega una ideología tan moralizante como pesimista.

Entre fortunas y adversidades desde niño, Lázaro evoluciona de la ingenuidad a un gran instinto de supervivencia. Así, se convierte en Lazarillo: guía de un ciego.

Cito: “Más da el duro que el desnudo, cada cual busca su aprovechamiento sin pensar en los otros; por lo que, arrimándose a los buenos «se será uno de ellos»: esto es, para ser virtuoso hay que fingir ser virtuoso”.

Por ello, señalo a un lazarillo de estos días “que se arrimó al poder” y finge un virtuosismo científico que la realidad desnudará sin que yo quiera ser ave de mal agüero.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.