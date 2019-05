Adolescentes ahorrando

Hola estimados lectores, el artículo de hoy está dedicado a dar consejos prácticos para que nuestros adolescentes que no trabajan tengan la posibilidad de ahorrar, si usted tiene alguno en casa por favor comparta esta publicación o en el mejor de los casos dialoguen juntos como familia este tema.

Las finanzas personales inician desde que recibimos dinero en mano y tenemos la

oportunidad de decidir qué hacer con él, en ese momento estamos aplicando nuestro

criterio en decisiones, por tal razón es de suma importancia que nuestros niños y

jóvenes inicien a desarrollar habilidades en el área de la administración personal.

Estos son algunos consejos muy prácticos para que los adolescentes que aún no

trabajan ahorren dinero:

Tip #1. Guarda el 30%

Si tus papás te dan una mesada o domingo, trata de no gastarlo todo en una salida con

tus amigos. Mejor trata de guardar el 30% de lo que te dan o sea si recibes 100 pesos

ahorra 30 pesos.

Así poco a poco tendrás dinero y podrás comprar algo que tanto has deseado

Tip #2.Trata de ganar dinero

Aunque no puedas trabajar legalmente para ninguna empresa, puedes vender

manualidades, comida o incluso servicios en donde te puedan ayudar a ganar un poco

más de dinero para que puedas llegar a tu meta de ahorro mucho más rápido. Algunos

ejemplos serían, entrenar perros, asesorías de inglés o matemáticas, clases de

guitarra. Hoy en día las redes sociales te permiten ofrecer de manera muy sencilla

estos servicios.

Tip #3.Lleva comida preparada a la escuela.

Aunque no lo creas el dinero se puede ir demasiado rápido en comida, así que intenta

no estar gastando en la tienda de la escuela o en salir a comer a otras partes.

Mejor lleva tu comida ya preparada, así además de evitar comidas poco saludables

podrás comer sano todos los días.

Tip #4. Ingresos y egresos

Es importante saber cuánto tienes y cuánto gastas, podrás llevar cuentas claras y

siempre sabrás cuánto dinero te sobra para gastar y no tendrás deudas ni gastos de

más. Utiliza una libreta o las notas en tu celular para realizar el registro del dinero que

llega a tus manos y en que lo gastas. Te recomiendo descargues alguna aplicación en

tu celular, hoy en día existen varias opciones sin costo.

Tip #5. Reciclar materiales

El material para el colegio o la universidad puede ser muy caro, así que trata de reciclar

cuadernos de años pasados.

Los materiales escolares cuídalos para que dentro de siguientes años lo puedas seguir

utilizando.

También puedes vender los materiales en buen estado y libros de años anteriores.

Tip #6. Planea metas

Ponte una meta real y clara de cuánto quieres ahorrar.

Así podrás tener un calendario y un tiempo determinado de cuando quieres llegar a ese

objetivo.

Tip #7. Mételo a una cuenta

Es importante que ese dinero no lo tengas guardado debajo de tu colchón, ya que será

muy fácil gastarlo.

Dile a tu papá o tu mismo saca una cuenta de banco en donde puedas meter tu dinero

y tenerlo seguro. Todos los bancos tienen la obligación de tener disponible una cuenta

bancaria sin comisiones.

Tip #8. Alcancía

O puedes intentar con una alcancía, solo trata de que sea una alcancía que tengas que

romper para evitar sacar el dinero de ahí.

Así veras que tan rápido llegas a tu meta, además de ser una forma muy fácil de

ahorrar dinero si eres adolescente.

Te invito a asistir este verano al curso para formar jóvenes emprendedores, donde aprenderás

a manejar el dinero, iniciar un negocio así como temas de: liderazgo, design thinking o gps

vocacional.

Más información contactanos en hola@pefys.com

Papá y mamá, la educación financiera es una necesidad real, social y de beneficio para todos.

Saludos!



*La autora es coach financiero