Adiós inversiones

Sin importar el riesgo de contagio del Covid-19, desatendiendo las indicaciones de autoridades sanitarias, el domingo pasado se llevó a cabo la “Consulta” ordenada por AMLO, para que el “pueblo sabio” decidiera continuar o detener la inversión privada de Constellation Brands. La mayoría de los votantes, sin el mínimo conocimiento sobre el tema, acarreados y manipulados por provocadores, decidieron detenerla, ignorando o sin importarles estas realidades:

Ser el proyecto de inversión más importante de los últimos años para el Estado.

Contar con todos los permisos legales de las instancias correspondientes.

Nulo riesgo de provocar escasez de agua, según estudios de Conagua y Semarnat.

La pérdida de más de 600 empleos, adicionales a más de 1,000 que se generarían una vez terminada la obra.

Una inversión de más de 900 millones de dólares, con un avance del 70%

Todos estos hechos reales son importantes, pero los más importantes y que tienen una repercusión negativa a futuro son tres:

Violan el Estado de Derecho. Ahuyentan la inversión extranjera, y dan un duro golpe a la confianza de los inversionistas en México.

Aquí lo criticable es que un Presidente, nomás por capricho, ponga a consulta una inversión privada, no pública, que no está en proyecto, no se evalúa una idea, es una inversión ya hecha, en marcha. Esto en cualquier país demócrata, donde se respete el estado de derecho es imposible, ni el mismo Presidente puede hacerlo, por el juramento del respeto a la Constitución.

Un buen Presidente, hace todo lo contrario, sale al exterior a promover su país, busca inversiones para su desarrollo, para que haya empleo para todos, incentiva a los inversionistas y genera confianza para lograr que muchos se fijen en su país, traigan su dinero, y lo inviertan en proyectos viables que generen trabajo y desarrollo para la sociedad.

Lo ocurrido con la empresa Constellation Brands es muy grave, así como sus consecuencias. Después de esto ¿Quién va a querer invertir en nuestro país? El mensaje que México da al mundo es: De nada sirve cumplir todos los permisos, y actuar conforme a la ley, en cualquier momento sin razón alguna, por una consulta chafa, se pierde todo. Esto solo sucede en países totalitarios. ¡Aguas!

Igualmente grave es la respuesta que da AMLO a la pregunta de un periodista respecto a si había corrupción en ésta obra. Su respuesta fue SÍ, pero sin señalar a alguien como responsable y eso no se vale.

Tal parece que al Presidente ya le gustó usar la corrupción para acabar con proyectos que no son de su agrado, sin comprobar sus acusaciones y mucho menos, tomar acciones pertinentes. Si fuera así el caso en éste proyecto, en lugar de cancelarlo, ¿No hubiera sido mejor que las Secretarías correspondientes investigaran, deslindando responsabilidades a los involucrados? Y si estaba comprobado que no afectaría el suministro de agua.¿ Por qué mejor no hacer conciencia informando a la gente?

No es la primera vez que AMLO actúa así. Con éste mismo argumento, suspendió el proyecto de Texcoco. Y si así fue, después de casi dos años, ¿Dónde están los inculpados por corrupción?

¡Mujer mexicana forja tu Patria!







* La autora es consejera familiar.