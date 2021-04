Acuerdo laboral

Permanecerá la subcontratación. Por lo que sabemos la especializada, por el reciente acuerdo que deja sin efecto la propuesta del gobierno federal -y varios sindicatosde cancelar completamente la figura de subcontratación. Las negociaciones que no han de haber sido fáciles concluyen entre el sector empresarial y el obrero, para mantener la subcontratación si es de forma especializada y la que se denominará de servicios compartidos. Estas dos modalidades pueden mantener la competitividad de las empresas, ayudar a la reactivación de la economía que tanto se necesita después del severo impacto por la pandemia y también brindar flexibilidad a las empresas pero también a los trabajadores.

En otras palabras, después de tres difíciles meses se llegó a un acuerdo, que al final no fue la propuesta original del gobierno que prohibía todo tipo de subcontratación, pero tampoco la inflexibilidad de los representantes laborales de pedir más y más o, de los representantes de las empresas de no dar paso a modificaciones al modelo de subcontratación.

Aunque si hubieron modificaciones. Una de las principales es que no continuará la modalidad de subcontratación interna, por la misma empresa; también se consideraron los planteamientos para evitar que el impacto de la modificación al PTU en el outsourcing ocasionara el cierre de los negocios que, reconozcamos, son las que realmente generan los empleos...

En el fondo, se reconoció el papel de la iniciativa privada como la fuente principal que genera empleos formales, la que ayuda al desarrollo regional y de ciudades como Mexicali a través de las empresas exportadoras y que avalan las medidas para no incurrir en prácticas poco transparentes, abusivas o fraudulentas porque esos procedimientos no sólo afectan a los trabajadores, también al fisco y, por supuesto, a las empresas formales. Otra observación sobre el acuerdo: se contará con un periodo de transición de tres meses, tiempo en que tendrán que cumplir con la nueva regularización.

Ahora un poco de política. Siguiendo las mañas políticas, el candidato de Morena en Guerrero, Salgado Macedonio, se unió al plantón que se instaló en las inmediaciones del Tribunal Electoral en la Ciudad de México advirtiendo “no venimos a pedir nada, venimos a exigir justicia”. Dijo que un organismo como el INE no puede estar “colocado a favor de un lado”, por lo que ya no debe existir. A esos mañas se sumó el dirigente nacional del partido (Delgado) señalando que la cancelación de esa candidatura fue “totalmente desproporcionada e ilegal”, además de criticar el trabajo de los consejeros del INE y afirmó: “Que se quiten el disfraz de árbitro y compitan contra nosotros en las elecciones”. Lo que no queda claro es a que se refiere de competir, el partido mencionado contra el INE o contra quién sería la duda.

Los años no pasan. Más de veinte escuchando lo mismo de los que sienten complot y descalifican antes para torcer los resultados y la opinión pública.

Espero que en Baja California y en nuestra ciudad no vayan a surguir este tipo de comentarios , amenazas y actitudes. Lo que requerimos es democracia y unión, no así la construcción de separatismo entre la sociedad.

* El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.