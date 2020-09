Aclaración obligada

Que complicado es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace algunos días desde su hacienda “La chingada” en Chiapas, recargado ante el tronco enorme de un hermoso árbol, se burló abiertamente, hizo mofa de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala porque el INE no permitió el registro de “México libre”, una agrupación que sin duda en el futuro tendría como objetivo convertirse en partido político. Este comentario podría ser proclive abiertamente o ir dedicado a los incondicionales de Morena, y ante todo a la admiración que los morenistas demuestran por el presidente. Recuérdese: “Primero los pobres”. Al margen desde luego de lo valioso de este proyecto de la 4T.

Mi único fin es desenmascarar la permanente agresión de AMLO a sus adversarios. El Presidente ha repetido una y mil veces que el INE se encuentra en manos de los conservadores, adversarios suyos, y que incluso en el 2006 este organismo electoral, (IFE en el 2006) preparó un fraude en su contra, dándole el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa (otro tema, por cierto).

Resultaría sin embargo muy importante conocer a detalle aquella elección en que se le concede el triunfo al panista, con la reiterativa protesta de Obrador, pregonando ya, desde hace 14 años este supuesto fraude. Y naturalmente, todos los morenistas lo repiten cada vez que se les da la oportunidad de abrir la boca. Pero repito, esto es otro tema.

No una vez ni dos, Obrador ha dejado de manifiesto en sus mañaneras, que no confía en los actuales funcionarios del INE porque, desde luego, los asocia con aquel fraude del que afirma cometió el IFE en su contra. Si el Presidente está convencido de aquel fraude, es natural su crítica velada o incluso en ocasiones abierta contra la fortaleza del INE. Por cierto, la fortaleza del antes IFE, hoy INE, es un ejemplo a seguir en toda América; sólo falta que Obrador lo entienda así (Otro tema reitero). Y bien, resulta que hace algunos días al presentar Felipe Calderón Hinojosa ante el INE la documentación de registro de su agrupación “México Libre”, el INE le dio para atrás, no logró Calderón Hinojosa el registro. Y la pregunta, claro está: ¿No que el INE, según Obrador, es una institución no confiable e incluso proclive a los conservadores? Los funcionarios del INE no son confiables, reiteró AMLO, y lo ha venido dando a entender una y otra vez en sus mañaneras. Y naturalmente los morenistas repiten la misma cantaleta. ¿Te das cuenta? Este comentador no pertenece a partido alguno y naturalmente no soy un “busca chamba” (aclaración necesaria).

Y ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sintió plenamente contento por la determinación del INE de no conceder el registro a “México Libre” y, desde su rancho, “La chingada”, se dio el gusto de mostrar su contento, incluso, con una risotada, pudo haber dicho y lo dijo: Qué bueno. Y es lo fundamental de este envió. Va dirigida la pregunta directamente a morenistas incondicionales del Presidente. ¿No que el INE hoy, ayer IFE, son organismo en los que no se puede confiar y sin duda adversario de la 4T? Insinúa el Presidente en sus mañaneras: en 2006 lo demostraron con un fraude en mi contra. Yo debí ser el presidente y no Calderón Hinojosa.

¿Por qué entonces Obrador, hoy, se muestra tan contento con el INE por negarle el registro a “México Libre”?

¿Requiere usted la obviedad del maniqueísmo mejor explicada? Para qué son tantos brincos estando el suelo tan parejo.

* El autor es artista plástico.