Acabar con el SEA

Somos lo que hacemos

El pasado viernes 13 por tercera vez consecutiva intentamos que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción lograra sesionar, las dos primeras no nos fue posible debido a la inasistencia de los funcionarios que por ley están obligados a asistir. Este Comité es la instancia autorizada para la aprobación de políticas públicas y de las recomendaciones con carácter vinculante por parte del Sistema y está integrado por 11 ciudadanos y 11 funcionarios.

Tengo impulsando el Sistema desde finales del 2016, la lucha ha sido larga y desgastante, el común denominador ha sido la mezquindad de los políticos y de los partidos que los representan, la línea ha sido la de empujar buscando el apoyo de los ciudadanos, la realidad es que el combate a la corrupción es sólo una parte de un discurso hueco en el Congreso del Estado, los diputados difícilmente tomarán acciones en contra de la opacidad contribuyendo a más y mejores herramientas para su combate; para muestra los 23 votos, todos irresponsables, del pasado 10 de Octubre en el que por iniciativa de Bujanda, que se puede esperar del operador de Vega de Lamadrid, desapareció uno de los rasgos distintivos de nuestro Sistema Estatal, la Comisión Especial, mediante la cual los ciudadanos teníamos injerencia en el proceso de selección del Auditor Superior, Magistrado, el Fiscal Anticorrupción y de los titulares de los órganos internos de control.

En el camino nos hemos encontrado ciudadanos que nos demuestran el porqué de nuestros políticos, desde aquellos que demandaban un sueldo de 80,000 pesos mensuales a los que se dicen ser ciudadanos de a pie, pero a la menor oportunidad pactan con el gobierno en turno. Resulta que durante la sesión del pasado día 13 apenas en el segundo punto de orden del día, Ricardo Zurita, consejero cercano al exdiputado Castañeda Pomposo, impulsor de la “ley Bonilla”, no permitió que la sesión pudiera ser realizada, su posición de objetar el orden del día, válida por cierto, fue intransigente cuando con el argumento de discutir un asunto en ese momento que él mismo propuso para asuntos generales, fue secundado por la Secretaria Vicenta Espinoza; la grabación es testimonio fiel, usted puede consultarla en https://youtu.be/qUFPiuK4BIM en ella se observa cómo se planificaron los roles para dar paso al encargado de la Auditoría, Soto García, proponer que el Comité no sesione más mientras no se resuelva una sentencia de la SCJN, que no ha llegado al Congreso, respecto a la anticonstitucionalidad de que haya consejeros que no cobramos y otros sí.

La línea fue muy clara, reventar la sesión para que el Comité Coordinador no exhortara a Espinosa acerca de la investigación de “los moches” o de la no cancelación de la notaría otorgada al sobrino de Leyva Mortera otorgada por el gobierno anterior; al reventar la sesión y con las prisas por salir de la misma, Vicenta Espinosa olvidó en su lugar un juego de tarjetas informativas que en el título mencionan el argumento que Zurita debía esgrimir.

Ese mismo día, en el Congreso se planteó acabar con el SEA ciudadano, la propuesta es uno integrado por una abrumadora mayoría de funcionarios; Gobernador, ¿alguna duda de parte de su equipo está boicoteando el SEA?, ¿su combate a la corrupción lo hará con un sistema dominado por funcionarios pagados por su gobierno?, ¿y la cita que le hemos pedido?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.