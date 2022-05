Abrazos no balazos

En México, a lo largo de su historia, una de las instituciones más respetadas y valoradas, ha sido nuestro glorioso Ejército Nacional, mismo que en este sexenio de López Obrador, se ha visto denigrado, devaluado y humillado, por el crimen organizado, con la anuencia de su “comandante Supremo”, el actual presidente.

López Obrador como candidato, fue acérrimo crítico de gobiernos anteriores, cuando los integrantes del Ejército vigilaban las calles, o hacían tareas comunitarias que a su juicio no le correspondían. Por eso, pregonaba con insistencia que, de llegar a ocupar la silla presidencial, uno de sus primeras decisiones sería mandar al Ejército a los cuarteles. ¿Y qué pasó? Como todo lo que prometió, hizo lo contrario. Lejos de encuartelarlos, les dio un sin número de ocupaciones que no les correspondían, dándoles tareas hasta de albañiles, repartidores de despensas, encargados de medicamentos, al frente de aduanas y puertos fronterizos, etc., pero lo más grave y humillante fue, haberles quitado las armas y ordenarles que no enfrentaran a los narcotraficantes e integrantes del crimen organizado, con el argumento de que también ellos son “seres humanos” … Para esto, compró a varios generales que gozan de pre vendas y privilegios, lo acompañan en sus giras, y comen de su mano, sin importarles que la tropa esté sufriendo las peores humillaciones, enfrentamientos con el crimen organizado, agresiones de huachicoleros, de normalistas, polleros, y estén a merced de todos, terminando muchos, heridos y otros muertos.

Esto no es un cuento. En lo que va de este sexenio, han sido asesinados 1,600 oficiales, entre policías municipales, integrantes de la guardia nacional y por supuesto, soldados del ejército,en ataques directos o emboscadas, cifra récord de cualquier otrogobierno.

Es intolerante e indignante ver en las redes sociales, cómo losdelincuentes, persiguen, no solo a los soldados, sino a integrantes de la Guardia Nacional, los insultan, se burlan de ellos, los patean, los escupen, los humillan, sin que éstos puedan reaccionarni defenderse. Esta actitud de los delincuentes se ha vuelto una práctica común, sobre todo a partir del hecho ilegal y lamentable de haberle ordenado López al ejército, soltar a Ovidio Guzmán,hijo del Chapo. Con esto, el Ejército fue denigrado, y los del crimen organizado se empoderaron. Por eso, los desafían y los persiguen, saben que el presidente no los tocará ni con el pétalo de una rosa. Al contrario, últimamente ha insistido en sus mañaneras que a los delincuentes hay que “cuidarlos”, ¿Cuál será larazón de fondo?

En las elecciones del 2021, sabemos que integrantes del crimen organizado participaron secuestrando y amenazando acandidatos de oposición, donde Morena no tenía preferencia. En dos semanas se llevarán a cabo elecciones en seis estados. ¿Seráésta la razón del mensaje de López? ¿Qué vuelvan a “ayudar” al triunfo de sus candidatos a cambio de seguirlos cuidando?

En este sexenio, los críticos del gobierno, periodistas, científicos, ambientalistas, son perseguidos e insultados por López.En cambio, para el crimen organizado y los delincuentes, tiene“abrazos no balazos” y con ello, los ciudadanos, nos encontramos en la más completa indefensión.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.