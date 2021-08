Abrazos contra balazos

En un programa regular de RT, Noticias, por la tarde noche, escuché un comentarista que hablaba desde Moscú, Rusia, de varios asuntos o temas, pero atrajo mi intención en especial cuando se refirió a ataques, secuestros, bloqueos de carreteras, presas, trenes, en fin, vías de comunicación, etc. por parte de las multitudes; de la gente-, sean por pocas personas o por multitudes. Es imposible permitirles o dejar que estas personas, llámese pueblo o lo que sean sierren una carretera por la que los campesinos o productores transportan su producto al mercado. Eso nunca se les permitirá en este país. Eso miso acontece en países como Alemania, Inglaterra y otros de Europa; naciones modernas, avanzadas. En no más de cuatro horas serán desalojados. Así de simple, acota el comentador. Al oír a esta persona que me pereció bastante lógico, analista académico, es posible, de inmediato pensé en México; en la 4T del señor Obrador, que en su gobierno todo se vale; todo se permite: Una orden: al pueblo no se le toca ni con el pétalo de una flor. -No anote su nombre ni su ocupación porque en el momento de su entrevista no era mi intención escribir al respecto-.

No puedo evitar, sin embargo, referirme a la frese del presidente Andrés Manuel López Obrador quien en sus mañaneras pronuncia con frecuencia, en tratándose de grupos delincuentes: narcotráfico, secuestradores, bloqueos de carreteras o trenes, etc.” Abrazos, no balazos”. Existe la orden de que no se les toque; de que no se les detenga; de que es eviten confrontaciones, sobre todo el cruce de balaceras. “Bonitas sábanas blancas”, como decía el periodista, Garza Zenande, (x). Enorme pavor, miedo, nerviosismo, vaya usted a saber es o que sufre el presidente de México ante este tema, verdaderamente, complejo; preocupante. Al parecer, -especulo., teme que en la historia algún día se le compare con Felipe Calderón que su empeño fue: Vamos con todo contra los criminales. A mi juicio, es el único camino: el gobierno es por eso gobierno y no puede evadir su responsabilidad. Todo gobierno responsable es para evitar; para atacar delincuentes del tipo que sean; no para permitirles lo que a estos se les antoje, muertos de risa: al fin que la consigna del más alto mandatario del país es: Abrazos, no balazos. ¿Te das cuenta…? Compare usted esto con la idea fundamental que el entrevistado en RT Noticias expresó.

Persiste en mí el empeño del presidente de ante todo evitar en este cruce de balaceras, evitar la muerte de inocentes; los daños colaterales de familias, niños, en fin, personas que, en este tipo de enfrentamientos, sin deberla sean alcanzados por los proyectiles. El caso de haber dado la orden de que el hijo del Chapo Guzmán, fuera liberado cuando se le capturo en Sinaloa, lo explica todo: “Yo di la orden, pude evitar con eso la muerte de muchas personas”- No textual. Pero una y otra vez persiste, Obrador en su política de Abrazos, no balazos.

Lo lamentable: esto conduce o mejor aún se traslapa con su política fundamental, como presidente de México, con la debilidad de su gobierno contra criminales, secuestradores, y en fin delincuentes que no le temen en absoluto al gobierno; multitudes o grupos que, con absoluta certeza, secuestran carreteras, vías de comunicación, presas, casetas de peaje, etc. Es lamentable la dobles, de las fuerzas policiacas, militares; la guardia nacional, por ejemplo, ente los criminales que incluye la orden de no disparar, s a la vez muestra de la blandenguería. Eso es: “Abrazos no disparos.” Y naturalmente, en el que no estamos de acuerdo, - yo entre miles-, de la ineficacia; la, reitero, debilidad; la pasividad del gobierno de la 4T con su cantaleta de: “Abrazos no balazos”. Así de simple. “Que no nos confunda; no somos iguales “dice el presidente Obrador. Claro, Obrador no es igual a los gobiernos del pasado, queda claro, reitero. Destaca, sobre todo, Ser constructor de un apoyo a la pobreza del mexicano; muy válido por cierto, trascendental en su gobierno, pero, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El galimatías persiste. La blandenguería al respecto en nada nos favorece como país. Eso es todo.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la a Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.