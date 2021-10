¡A pagar Bonilla!

Ahora exhibieron al broncudo de la Liber, Jaime Bonilla Valdez, todavía gobernador de Baja California, la CFE lo ha descobijado en público y demuestra que es un pésimo administrador del Estado, un tijuanense que pudo haber dejado sin agua a Tijuana por la falta de pago y eso que Manuel Bartlett Díaz no lo ha denunció públicamente en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, como lo hace Vicenta Espinoza Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública con los empresarios deudores del agua. Deber $ 163’193,181.82 pesos a la CFE, tan solo por el suministro de energía eléctrica del 1 de agosto al 30 de septiembre de este año. ¿Qué empresario debe tanto de agua como el gobierno de energía eléctrica? No lo sé, pero dice el dicho “el que a hierro mata, a hierro muere”, insulta a diario a los deudores del consumo de agua, rateros les dice, entonces ¿qué calificativo que podríamos poner a Jaime Bonilla? Arturo González Cruz regresó a Tijuana a entregar la administración a Monserrat Caballero, por supuesto que Jaime Bonilla no perdió momento para verter una serie de vituperios en contra del diputado federal González Cruz, incluso habló del dictamen que dio Alonso Pérez Rico al decir que González Cruz es un “maniaco - represivo”, claro que lo hizo para complacer a su jefe Bonilla, pero no es siquiatra ni se le ha hecho un estudio para ese diagnóstico. González Cruz logró desquiciar a Bonilla al grado que su brazo derecho, Amador Rodríguez Lozano, puso una denuncia en contra del diputado federal ante el Senado, la Cámara de Diputados, Gobernación y la Segunda Región Militar, por haber regresado a la Presidencia Municipal de Tijuana, aunque fue apoyado por el Ejército y la Guardia Nacional. Realmente una semana difícil para Bonilla, muere su maestro Xicoténcatl Leyva Mortera, su socio y amigo, quien no pudo disfrutar de su Notaría. La verdad es que fueron amigos, creo, por décadas, se conocieron jóvenes, un poco más Bonilla, inclusive, por años, se dijo que Bonilla era prestanombres de Xico. El último gobernador priista electo de Baja California, con él, terminaron años de gobiernos del revolucionario, mientras es desterrado por el presidente entrante, Carlos Salinas de Gortari. La última vez que vi a Xico fue en el II Congreso de Historia de Baja California, en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali, a mediados de febrero de 2020, todavía no teníamos el Coronavirus. Participó en la Mesa 7, sobre La Fundación de Baja California. Lo vimos entero, lúcido y sonriente, asistieron muchas personas a saludarlo, abrazarlo, a tomarse fotografías, a preguntarle si se acordaba de ellos, a decirle que fue su jefe, en fin, tenía a sus seguidores. Habló del histórico decreto que envió al Congreso de la Unión, el Presidente Miguel Alemán Valdez en 1952 que ordena cambiar de territorio a estado a Baja California. Recordemos que el presidente Alemán fue pariente de Xico por su padre. En lo personal, como periodista, tengo el recuerdo de un reportaje que hicimos en 1985 para el programa “Primer Día”, que se producía en Producciones Calderón y se trasmitía los domingos por canal 33 de Tijuana, con el tema de los Jornaleros de San Quintín, donde mostraba las condiciones de explotación de que eran objeto familias enteras procedentes de Oaxaca, sin servicios de salud, viviendo en una barracas repletas de pulgas y chinches, un letrero que decía que se iba a construir una clínica, al entrevistar a Xico como gobernador, dijo que vivían en casa buenas y que ya contaban con una clínica, pero al mostrar las imágenes cuando hablaba reflejaban la triste realidad. Descanse en paz Xicoténcatl Leyva Mortera. Del, todavía, gobernador Bonilla espero respeto a reporteras y reporteros.